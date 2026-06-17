FOTO | Două turiste din Germania, salvate de un echipaj Salvamont Alba după ce s-au rătăcit pe traseele montane din Rimetea
Două turiste din Germania, salvate de un echipaj Salvamont Alba după ce s-au rătăcit pe traseele montane din Rimetea
Două turiste din Germania au fost salvate de un echipaj Salvamont Alba după ce s-au rătăcit pe traseele montane din Rimetea.
Salvatorii montani profesioniști de la Punctul de Lucru Rimetea au fost alertați în cursul serii prin numărul unic de apeluri de urgență 112, de două turiste din Germania, care au încercat să combine două trasee turistice din zona Rimetea, dar au ajuns în afara traseelor fără a se mai putea deplasa din pricina lipsei lanternelor și a marcajelor turistice.
Echipa de salvatori montani s-a deplasat în zona indicată de acestea și după câteva ore de căutare au gasit turistele și le-au condus spre Rimetea pe cel mai scurt traseu.
„Intervenția este în derulare, mai au puțin de mers până în Rimetea, dar starea de sănătate a celor două turiste de aproximativ 55-60 de ani este bună”, au precizat reprezentanții Salvamont Alba miercuri, 17 iunie 2026, la ora 22.55.
Vom reveni cu amănunte.
sursa foto: Salvamont Alba
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