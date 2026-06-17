VIDEO | Ultimul apel de seară al absolvenților promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Despărțire emoționantă de anii de colegiu militar
Ultimul apel de seară al absolvenților promoției 2026 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Despărțire emoționantă de anii de colegiu militar
În seara zilei de miercuri, 17 iunie 2026, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a avut loc ultimul apel de seară al absolvenților, un moment tradițional care a marcat încheierea celor patru ani de pregătire în cadrul instituției.
În prezența cadrelor militare și didactice, a colegilor din clasele mai mici și a familiilor, absolvenții au răspuns pentru ultima dată la apelul de seară, marcând sfârșitul perioadei petrecute ca elevi ai colegiului.
Ceremonia a inclus momente pregătite de elevi și intervenții ale celor care au transmis mesaje de apreciere și încurajare absolvenților. Au fost rememorate experiențele trăite în anii de liceu, activitățile desfășurate împreună și legăturile formate în această perioadă.
Ultimul apel de seară a reprezentat un moment de despărțire de colegiu și de început al unei noi etape pentru absolvenți. După patru ani de pregătire, aceștia au încheiat etapa studiilor liceale și s-au pregătit pentru drumul profesional pe care și l-au ales.
La Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia se va desfășura joi, 18 iunie 2026, începând cu ora 9:00, festivitatea de încheiere a anului școlar 2025 – 2026.
Festivitatea va cuprinde momente specifice, între care acordarea premiilor de onoare, premierea elevilor olimpici și a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, schimbul simbolic al cheii generațiilor și dezvelirea tabloului Promoției 75, intitulată „Constantin Brâncuși – 150”.
Vor fi alături de cei peste 600 de elevi din toți anii de studiu, dintre care 143 absolvenți ai Promoției 2026, părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ai administrației locale și județene și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.
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