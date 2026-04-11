FOTO: Teodora Damian, senzație pentru România la Trofeul Carpați! Handbalista din Războieni-Cetate, MVP-ul turneului și golgheterul reprezentativei de tineret

Teodora Damian, senzație pentru România la Trofeul Carpați! Handbalista din Războieni-Cetate, MVP-ul turneului de la Târgu Mureș și golgheterul reprezentativei de tineret

Handbalista Teodora Damian, originară din Războieni Cetate, a avut evoluții remarcabile la Trofeul Carpați Niro de handbal feminin, pentru tineret de la Târgu Mureș.

Jucătoarea din Alba a fost desemnată MVP-ul turneului, fiind și golgheterul reprezentativei tricolore, cu 18 reușite în 3 partide, în plus fiin desemnată și cea mai bună jucătoare a confruntărilor cu Polonia (5 goluri) și Danemarca (8 goluri)! Sunt performanțe remarcabile care dovedesc potențialul uriaș al echipierei formației Minaur Baia Mare

Naţionala de handbal feminin tineret a României a încheiat, participarea la Trofeul Carpaţi, cu un bilanţ de două victorii şi o remiză, la fel ca Danemarca. Danemarca şi România împart primele două locuri, ambele cu câte 5 puncte, urmate de Polonia (2) şi Croaţia (0). Rezultatele turneului: Danemarca – Croaţia 29-20, România – Polonia 32-28, Polonia – Danemarca 21-29, România – Croaţia 32-23, Croaţia – Polonia 19-21 şi Danemarca – România 24-24.

Teodora a revenit pe teren la începutul anului după ce în septembrie a fost supusă unei intervenții chirurgicale complicate la ligamentele cotului drept (cel de aruncare), urmată de 4 luni de recuperare

„Diamantul” din Alba este o obișnuită a loturilor „tricolore”, va împlini 20 de ani în luna decembrie și din 2024 evoluează pentru Minaur Baia Mare (locul 7 în Liga Florilor). În primul sezon a reușit să marcheze 31 de goluri în 20 de partide, iar apoi a intervenit acea accidentare și perioada de recuperare. În stagiunea curentă a cunoscut și botezul competiților continentale, în European League, cu 6 reușite.

Anul trecut, la Campionatul European Under 19 a fost cea mai bună jucătoare a României, fiind a treia în topul marcatoarelor, cu 62 de goluri înscrise în 8 meciuri. După aceste evoluții excelente a venit o convocare onorantă la o acțiune a naționalei României de seniori, pentru un stagiu de pregătire.

