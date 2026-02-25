Sport

Teodora Damian, handbalista din Alba, convocată la naționala României de tineret | Revenire pe teren după o accidentare complicată pentru talentata jucătoare

Teodora Damian, handbalista din Alba a fost convocată la naționala României de tineret | Revenire pe teren după o accidentare complicată pentru talentata jucătoare

Teodora Damian, talentata handbalistă originară din Războieni-Cetate, a fost convocată pentru a acțiune a echipei naționale de tineret a României, din luna martie. Teo a revenit pe teren după ce în septembrie a fost supusă unei intervenții chirurgicale complicate la ligamentele cotului drept (cel de aruncare), urmată de 4 luni de recuperare.

Citește și: FOTO: Teodora Damian, MVP-ul și golgheterul României la Campionatul European Under 19! Handbalista din Războieni-Cetate a strălucit în „tricolor”

„Diamantul” din Alba este o obișnuită a loturilor „tricolore”, va împlini 20 de ani în luna decembrie și din 2024 evoluează pentru Minaur Baia Mare (locul 7 în Liga Florilor). În primul sezon a reușit să marcheze 31 de goluri în 20 de partide, iar apoi a intervenit acea accidentare și perioada de recuperare. În stagiunea curentă a cunoscut și botezul competiților continentale, în European League, cu 6 reușite.

Anul trecut, la Campionatul European Under 19 a fost cea mai bună jucătoare a României, fiind a treia în topul marcatoarelor, cu 62 de goluri înscrise în 8 meciuri. După aceste evoluții excelente a venit o convocare onorantă la o acțiune a naționalei României de seniori, pentru un stagiu de pregătire.

Naționala de handbal a României, categoria tineret, are planificate, în perioada 1-7 martie, un stagiu de pregătire centralizată în Mioveni și un turneu de verificare în Budapesta (Ungaria). La turneul din Ungaria, România va întâlni reprezentativele similare din Ungaria (5 martie, ora 19.00), Germania (6 martie, 16.30) și China (7 martie, 12.30).

foto: Minaur Baia Mare

