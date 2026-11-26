Casa de Asigurări de Sănătate Alba a plătit aproape 209 milioane de lei pentru tratamente și servicii medicale: Unde au mers cei mai mulți bani

Raportul privind monitorizarea programelor naționale de sănătate pentru trimestrul al III-lea al anului 2026 – Casa de Asigurări de Sănătate Alba a fost prezentat și discutat astăzi, 26 noiembrie 2026, în cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural al Județului Alba.

CAS Alba are în derulare 52 de contracte cu furnizori de specialitate, pentru programe precum oncologie, diabet zaharat, boli rare, boli neurologice, sănătate mintală, insuficiență renală cronică și tulburări din spectrul autist (TSA).

În trimestrul al III-lea s-au contractat pentru medicamente peste 106,4 milioane de lei. Cele mai mari sume au mers la:

oncologie (56,8 milioane de lei),

diabet (38,1 milioane de lei)

boli rare (6,57 milioane de lei).

Pe lângă acestea, s-au contractat 36,2 milioane de lei pentru medicamente prin contracte cost-volum, 6,64 milioane de lei pentru materiale sanitare și 36,4 milioane de lei pentru servicii medicale și conexe, dintre care dializa a primit 19,5 milioane de lei, iar radioterapia 15,7 milioane de lei. Plățile cumulate la 30 septembrie 2026 au ajuns la 208,77 milioane de lei, iar aproape 64% din această sumă a fost pentru medicamentele destinate bolilor cronice cu risc crescut.

Redăm integral discuția despre raportul privind monitorizarea programelor naționale de sănătate pentru trimestrul al III-lea al anului 2026 – Casa de Asigurări de Sănătate Alba transmise de Prefectura Alba:

,,A urmat prezentarea raportului privind monitorizarea programelor naționale de sănătate pentru trimestrul al III-lea al anului 2026, realizată de doamna Silvia Puie, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Alba, și de domnul doctor Toncean-Blaga Tudor-Bogdan.

În cadrul ședinței a fost analizată derularea în județul Alba, pe parcursul trimestrului al III-lea al anului 2026, a programelor naționale de sănătate (PNS) curative, finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), potrivit Hotărârii Guvernului nr. 423/2022.

CAS Alba derulează 52 de contracte cu furnizori de specialitate, incluzând unități sanitare, centre de dializă, farmacii cu circuit deschis, furnizori de servicii și organizații neguvernamentale care acordă servicii conexe pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist (TSA). Contractele acoperă programe precum oncologia (tratament medicamentos și radioterapie), diabetul zaharat, bolile neurologice, hemofilia și talasemia, bolile rare, sănătatea mintală, bolile endocrine, ortopedia, starea posttransplant și insuficiența renală cronică.

S-a arătat că sumele alocate susțin asigurarea medicamentelor, materialelor sanitare specifice și dispozitivelor medicale în spital, în ambulatoriu și în farmacii, precum și decontarea serviciilor de dializă și a transportului aferent, a radioterapiei, a dozării hemoglobinei glicozilate (HbA1c) și a serviciilor conexe TSA.

Sumele contractate în trimestrul al III-lea al anului 2026 se ridică la 106.484.947,66 lei, cu ponderi principale la oncologie (56.803.120,00 lei), diabet zaharat (38.122.000,00 lei) și boli rare (6.569.327,66 lei). La acestea se adaugă medicamentele prin contracte cost-volum, în valoare de 36.182.510,00 lei, în principal la oncologie (34.074.210,00 lei), alături de bolile rare și medicamentele incluse condiționat.

De asemenea, s-au contractat 6.642.350,00 lei pentru materiale sanitare specifice și 36.426.062,00 lei pentru servicii medicale și conexe, cele mai mari sume fiind alocate supleerii funcției renale (19.461.735,00 lei) și radioterapiei oncologice (15.747.086,00 lei), urmate de serviciile conexe TSA (1.139.265,00 lei).

În ceea ce privește plățile efectuate cumulat la data de 30.09.2026, s-a constatat un total de 208.772.158,00 lei pentru categoriile raportate. Din această sumă, 133.585.394,00 lei (63,99%) au revenit medicamentelor standard destinate bolilor cronice cu risc crescut, 37.594.838,00 lei (18,01%) serviciilor din cadrul programelor naționale de sănătate, 31.004.195,00 lei (14,85%) medicamentelor prin contracte cost-volum și 6.587.731,00 lei (3,16%) materialelor sanitare specifice.

În analiza comparativă a situației din trimestrul al III-lea al anului 2026 cu cea din trimestrul al III-lea al anului 2025, s-a remarcat creșterea atât a sumelor plătite, cât și a numărului de pacienți în mai multe programe. În oncologie, pentru medicamentele standard au fost înregistrate plăți de 54.369.283 lei și 1.982 de pacienți, față de 51.108.420 lei și 1.875 de pacienți în trimestrul al III-lea al anului 2025. La radioterapie, valorile au fost de 17.341.538 lei și 796 de pacienți, față de 14.706.204 lei și 723 de pacienți în aceeași perioadă a anului 2025.

În programul de diabet zaharat, pentru medicamentele standard au fost înregistrate plăți de 36.700.224 lei și 18.492 de pacienți, față de 35.885.722 lei și 17.837 de pacienți în trimestrul al III-lea al anului 2025. În cadrul subprogramului de servicii de sprijin complementare actului medical propriu-zis, acordate copiilor și adulților diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, valorile au fost de 1.034.100 lei și 88 de pacienți, față de 515.835 lei și 43 de pacienți în trimestrul al III-lea al anului 2025.

În cadrul discuțiilor privind consumul de medicamente oncologice la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în trimestrul al III-lea al anului 2026, s-a menționat că cele mai ridicate valori s-au înregistrat la codul 111 – tumoră malignă bronho-pulmonară (11.227.176,58 lei), codul 117 – melanom malign al pielii (4.560.503,71 lei) și codul 124 – tumori maligne ale sânului (2.834.525,25 lei).

Totodată, s-a arătat că cei mai mulți pacienți internați au fost înregistrați la codul 111 (103 pacienți), codul 98 – tumoră malignă a colonului (76 de pacienți) și codul 140 – tumoră malignă a vezicii urinare (73 de pacienți), cu predominanța codului 111 la bărbați (80 de pacienți) și a codului 124 – tumori maligne ale sânului la femei (45 de paciente).”

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