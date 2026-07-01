FOTO | Tabără de instruire de vară pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Și-au dezvoltat diferite abilități și competențe

Tabără de instruire de vară pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Și-au dezvoltat diferite abilități și competențe

Elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat la Tabăra de instruire de vară în județul Brașov.

Liceenii militari s-au familiarizat astfel cu condițiile din taberele de instrucție și au avut parte de activități practic-aplicative.

În cadrul acestora au pus practică și și-au consolidat cunoștințele și noțiunile abordate la disciplina pregătire militară din cei trei ani de studiu, transmite Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Tabăra de instruire a reprezentat o experiență valoroasă nu numai datorită dezvoltării unor abilități și competențe care îi vor ajuta pe elevi să facă față provocărilor carierei militare, ci și consolidării unor valori precum onoare, respect, disciplină, responsabilitate și camaraderie, mai scrie sursa citată.

foto: captură video – credit: elev caporal Iustin Nicolescu/elev caporal Sebastian Trif

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