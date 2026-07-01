Curier Județean

FOTO | Tabără de instruire de vară pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Și-au dezvoltat diferite abilități și competențe

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

Tabără de instruire de vară pentru elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Și-au dezvoltat diferite abilități și competențe

Elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat la Tabăra de instruire de vară în județul Brașov.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Liceenii militari s-au familiarizat astfel cu condițiile din taberele de instrucție și au avut parte de activități practic-aplicative.

În cadrul acestora au pus practică și și-au consolidat cunoștințele și noțiunile abordate la disciplina pregătire militară din cei trei ani de studiu, transmite Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

 Tabăra de instruire a reprezentat o experiență valoroasă nu numai datorită dezvoltării unor abilități și competențe care îi vor ajuta pe elevi să facă față provocărilor carierei militare, ci și consolidării unor valori precum onoare, respect, disciplină, responsabilitate și camaraderie, mai scrie sursa citată.

foto: captură video – credit: elev caporal Iustin Nicolescu/elev caporal Sebastian Trif

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Nesimțire fără margini într-o comună din Alba: Sac de gunoi, aruncat dintr-un BMW, pe DJ 141 D, între Boz și Drașov. Primar: ,,Este rugat să se prezinte la locul faptei să-și ridice sacul”

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

1 iulie 2026

De

Nesimțire fără margini într-o comună din Alba: Sac de gunoi, aruncat dintr-un BMW, pe DJ 141 D, între Boz și Drașov. Primar: ,,Este rugat să se prezinte la locul faptei să-și ridice sacul” Proprietarul unei mașini înmatriculate în Alba a dat dovadă de nesimțire maximă, când și-a aruncat gunoiul direct din autoturism pe DJ 141 […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Subsoluri și gospodării inundate pe mai multe străzi din Alba Iulia: Un panou metalic și un copac, „victime” ale vântului, pe Bulevardul Încoronării

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

1 iulie 2026

De

Subsoluri și gospodării inundate pe mai multe străzi din Alba Iulia: Un panou metalic și un copac, „victime” ale vântului, pe Bulevardul Încoronării Mai multe subsoluri și gospodării au fost inundate pe o serie de străzi din Alba Iulia. De asemenea, vântul a doborât cel puțin un copac și un panou metalic. Potrivit ISU Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB negativ, A negativ și B pozitiv: ,,Când stocul de sânge este mic, avem patru colege care întind o mână pentru a dona sânge”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

1 iulie 2026

De

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB negativ, A negativ și B pozitiv: ,,Când stocul de sânge este mic, avem patru colege care întind o mână pentru a dona sânge” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut miercuri, 1 iulie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să […]

Citește mai mult