FOTO | Nesimțire fără margini într-o comună din Alba: Sac de gunoi, aruncat dintr-un BMW, pe DJ 141 D, între Boz și Drașov. Primar: ,,Este rugat să se prezinte la locul faptei să-și ridice sacul”

Nesimțire fără margini într-o comună din Alba: Sac de gunoi, aruncat dintr-un BMW, pe DJ 141 D, între Boz și Drașov. Primar: ,,Este rugat să se prezinte la locul faptei să-și ridice sacul”

Proprietarul unei mașini înmatriculate în Alba a dat dovadă de nesimțire maximă, când și-a aruncat gunoiul direct din autoturism pe DJ 141 D, între Boz și Drașov.

Gestul său a fost făcut public de edilul comunei Doștat, printr-o postare pe rețelele de socializare.

,,Proprietarul mașinii din imagine a avut ,,curajul” să arunce un sac cu gunoi pe DJ 141 D, între Boz și Drașov. Dacă este persoană cu simț de răspundere, este rugat să se prezinte la locul faptei să-și ridice sacul și mai apoi la primărie (pentru că știm cine este).

Este cea cu mai josnică faptă pe care o poate face un om, acum când gunoiul de orice fel ne este ridicat din fața porții.

Vă mulțumesc celor care nu tolerați astfel de fapte, NU fiți indiferenți atunci când vedeți astfel de gesturi”, a scris pe Facebook primarul comunei Doștat, Emilia Cîndea.

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