FOTO-ȘTIREA TA | „Hodină” pe saltele, în baltă: Ploaia torențială de la Alba Iulia le-a dat o idee ieșită din comun unor tineri
FOTO-ȘTIREA TA | „Hodină” pe saltele, în baltă: Ploaia torențială de la Alba Iulia le-a dat o idee ieșită din comun unor tineri
În parcarea din fața tribunei I a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia s-au format bălți mari după ploaia abundentă din după amiaza zilei de marți, 1 iulie 2026.
Doi tineri au fost „vizitați” de o idee ieșită din comun.
N-au stat prea mult pe gânduri până la a o pune în practică.
S-au distrat plutind literalmente pe saltele gonflabile în apa de ploaie și transformând ad hoc parcarea într-un loc de joacă improvizat.
Mai multe persoane care au trecut prin zonă s-au oprit să privească și să filmeze momentul inedit.
Imaginile imortalizate sunt de genul celor care nu-ți ies ușor din minte.
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