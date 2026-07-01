Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | „Hodină” pe saltele, în baltă: Ploaia torențială de la Alba Iulia le-a dat o idee ieșită din comun unor tineri

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

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FOTO-ȘTIREA TA | „Hodină” pe saltele, în baltă: Ploaia torențială de la Alba Iulia le-a dat o idee ieșită din comun unor tineri

În parcarea din fața tribunei I a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia s-au format bălți mari după ploaia abundentă din după amiaza zilei de marți, 1 iulie 2026.

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Doi tineri au fost „vizitați” de o idee ieșită din comun.

N-au stat prea mult pe gânduri până la a o pune în practică.

S-au distrat plutind literalmente pe saltele gonflabile în apa de ploaie și transformând ad hoc parcarea într-un loc de joacă improvizat.

Mai multe persoane care au trecut prin zonă s-au oprit să privească și să filmeze momentul inedit.

Imaginile imortalizate sunt de genul celor care nu-ți ies ușor din minte.

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