VIDEO | „Mica Veneție” în Alba Iulia după o ploaie torențială. Localnic: „De accea vor să facă pasaj la stadion, să se scurgă apa!”

„Mica Veneție” în Alba Iulia după o ploaie torențială. Localnic: „De accea vor să facă pasaj la stadion, să se scurgă apa!”

După ploaia torențială de miercuri, 1 iulie 2026, înainte de ora 15:00, mai multe străzi din Alba Iulia au fost acoperite de apă, oferind peisaje care au făcut localnicii să vorbească despre o adevărată „Mică Veneție”.

Șuvoaiele au îngreunat circulația autoturismelor și a pietonilor în zonele afectate, inclusiv traseele de mobilitate. Imaginile surprinse imediat după furtună au arătat carosabil inundat și bălți întinse.

Episodul de instabilitate atmosferică a venit după o perioadă de caniculă, odată cu schimbarea vremii anunțată de meteorologi.

„De accea vor să facă pasaj la stadion, să se scurgă apa!”, a comentat pe un ton hâtru un albaiulian într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Este, însă, doar unul dintre zecile de comentarii „amabile”.

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