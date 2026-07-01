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Ilie Bolojan despre organizarea de alegeri anticipate: ,,PNL nu se va opune, dacă se ajunge în această situație”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

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Ilie Bolojan despre organizarea de alegeri anticipate: ,,PNL nu se va opune, dacă se ajunge în această situație”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că, în acest moment, nu există un scenariu privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate și spune că este puțin probabil ca România să ajungă într-o astfel de situație. Totuși, acesta susține că, dacă va fi nevoie de anticipate pentru deblocarea crizei politice, PNL nu le va bloca.

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Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, susţine că nu există, în momentul de faţă, ipoteza alegerilor anticipate, arătându-se rezervat că se va ajunge acolo. El a adăugat că, în cazul în care această situaţie ar deveni realitate, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi seară, la TVR 1, cât de departe sau de aproape este scenariul alegerilor anticipate.

„În momentul de faţă nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă vis-a-vis de faptul că preşedintele României poate convoca alegeri anticipate. Dar n-am mai avut astfel de situaţii în România. Avem şi nişte complicaţii parlamentare legate de legislaţie pentru a organiza astfel de alegeri într-o situaţie de tipul acesta”, a declarat Bolojan.

El a precizat că PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare.

„Personal, sunt rezervat că vom ajunge acolo, dar, dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate dacă nu se găseşte o soluţie rezonabilă pentru a debloca lucrurile”, a explicat Bolojan.

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