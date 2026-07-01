Ilie Bolojan despre organizarea de alegeri anticipate: ,,PNL nu se va opune, dacă se ajunge în această situație”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că, în acest moment, nu există un scenariu privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate și spune că este puțin probabil ca România să ajungă într-o astfel de situație. Totuși, acesta susține că, dacă va fi nevoie de anticipate pentru deblocarea crizei politice, PNL nu le va bloca.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, susţine că nu există, în momentul de faţă, ipoteza alegerilor anticipate, arătându-se rezervat că se va ajunge acolo. El a adăugat că, în cazul în care această situaţie ar deveni realitate, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi seară, la TVR 1, cât de departe sau de aproape este scenariul alegerilor anticipate.

„În momentul de faţă nu există o astfel de ipoteză. Ar trebui să fie două guverne care să cadă ca să se poată face o analiză cât se poate de serioasă vis-a-vis de faptul că preşedintele României poate convoca alegeri anticipate. Dar n-am mai avut astfel de situaţii în România. Avem şi nişte complicaţii parlamentare legate de legislaţie pentru a organiza astfel de alegeri într-o situaţie de tipul acesta”, a declarat Bolojan.

El a precizat că PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare.

„Personal, sunt rezervat că vom ajunge acolo, dar, dacă s-ar ajunge acolo, PNL nu va bloca organizarea alegerilor parlamentare anticipate dacă nu se găseşte o soluţie rezonabilă pentru a debloca lucrurile”, a explicat Bolojan.

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