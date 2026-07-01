Aproape 50.000 de euro alocați în Alba pentru rezervoare de apă pentru adăparea ovinelor şi bovinelor în timpul secetei

În vederea asigurării necesarului de apă pentru efectivele de bovine şi ovine în perioadele de secetă, precum şi pentru constituirea unor rezerve de apă utilizabile în situaţii de urgenţă, Consiliul Județean (CJ) Alba pune la dispoziţie 12 rezervoare de apă, cu o capacitate de 15.000 de litri fiecare, ce vor fi amplasate în şase localităţi din Alba.

Este vorba despre Câlnic, Pianu, Săsciori, Stremţ, Şugag şi Unirea. Fondurile necesare finanțării acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.

În baza unor protocoale de colaborare aprobate, recent, printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, rezervoarele destinate înmagazinării apei potabile vor fi puse la dispoziţie gratuit UAT-urilor menţionate.

Consiliul Județean Alba a contractat procurarea rezervoarelor de apă în 24 iunie 2026 printr-o procedură de achiziție directă în valoare de 237.024,79 de lei (echivalentul a 46.782,75 de euro), fără TVA, furnizorul fiind o firmă din județul Bacău.

Obiectul protocoalelor, care se încheie pe o perioadă de 10 ani, îl constituie stabilirea cadrului de cooperare între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și unitățile administrativ-teritoriale beneficiare, în vederea implementării unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice, în special la efectele secetei, prin darea în folosință gratuită și utilizarea unui număr de 12 rezervoare supraterane prefabricate destinate înmagazinării apei potabile, care vor fi amplasate pe pășunile comunale. Practic, prin aceste protocoale de colaborare sunt stabilite obligaţiile unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare privind amplasarea, exploatarea, utilizarea şi întreţinerea rezervoarelor de apă, precum şi celelalte condiţii necesare asigurării utilizării acestora conform destinaţiei.

Rezervoarele vor fi utilizate pentru asigurarea necesarului de apă destinat adăpării efectivelor de animale în perioadele de deficit hidric, precum și pentru constituirea unor rezerve de apă utilizabile în situații de urgență, după caz.

Potrivit specialiştilor CJ Alba, necesitatea încheierii protocoalelor de colaborare este determinată de faptul că, în ultimii ani, Alba s-a confruntat cu perioade de secetă din ce în ce mai frecvente şi mai severe, care au condus la diminuarea resurselor de apă disponibile şi la dificultăţi în asigurarea necesarului de apă în anumite zone ale judeţului. Aceste fenomene de secetă prelungită au afectat în special activităţile zootehnice, unde accesul la surse suficiente de apă reprezintă o condiţie esenţială pentru menţinerea efectivelor de animale şi desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor specifice.

Potrivit administraţiei judeţene, a fost realizată o analiză pornind de la harta care evidenţiază „Tendinţa generală de uscare pe întreg teritoriul României în decursul ultimilor 66 de ani – Sursa date: TerraClim”, prezentată în Capitolul 12 „Schimbări climatice” din cadrul „Master Planului pentru serviciile de apă şi apă uzată în Judeţul Alba, actualizat”. Astfel, partea central-vestică a judeţului Alba se încadrează în categoria „severă” a fenomenului de secetă.

Ulterior, s-a realizat o analiză a UAT-urilor interesate, bazată pe consultarea asociaţilor crescătorilor de animale, a cooperativelor agricole, precum şi a unor primării din judeţul Alba. În acest scop, au fost transmise solicitări către următoarele entități: asociațiile crescătorilor de animale și cooperativele agricole: Bovis Alba Transilvania, Miorița de Feneșasa, Miorița Oacheșe, Transylvania Premium Angus, Capra cu Cinci Iezi, Asociația Crescătorilor de Animale Apulum, Asociația Crescătorilor de Bovine din județul Alba; unitățile administrativ-teritoriale: Jidvei, Bucerdea Grânoasă, Mihalț, Stremț, Ighiu, Cricău, Fărău, Unirea, Câlnic, Șugag, Săsciori, Pianu. Ca urmare a acestui demers, au răspuns favorabil inițiativei CJ Alba UAT-urile Cîlnic, Unirea, Șugag, Comuna Săsciori, Stremț și Pianu.

UAT-urile beneficiare pot utiliza aceste rezervoare şi în gestionarea situațiilor de urgență, în special pentru intervenții în cazul producerii unor incendii, contribuind la aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor.

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