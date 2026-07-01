FOTO | Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei, nominalizat la prestigiosul Luigi Micheletti Award al European Museum Academy
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei, nominalizat la prestigiosul Luigi Micheletti Award al European Museum Academy
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei a fost nominalizat oficial la Luigi Micheletti Award – Outstanding Storytelling („History-Telling”), unul dintre cele mai importante premii europene dedicate muzeelor de istorie, acordat de European Museum Academy (EMA).
„Nominalizarea reprezintă o recunoaștere internațională a conceptului muzeal dezvoltat la Alba Iulia și a modului în care istoria este transpusă într-o experiență accesibilă, interactivă și relevantă pentru publicul contemporan.
Procesul de evaluare a inclus o vizită oficială desfășurată la muzeu de către doi experți desemnați de European Museum Academy, din Grecia și Germania. Aceștia au analizat expoziția permanentă, conceptul muzeografic, activitățile educative și modul în care Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei valorifică patrimoniul prin storytelling – criteriul central al categoriei Outstanding Storytelling („History-Telling”).
European Museum Academy este una dintre cele mai prestigioase organizații europene dedicate dezvoltării și promovării excelenței în domeniul muzeal, reunind specialiști și instituții culturale din întreaga Europă. Prin premiile pe care le acordă anual, EMA evidențiază proiecte muzeale inovatoare și exemple de bună practică în valorificarea patrimoniului cultural.
România are deja un parcurs remarcabil în cadrul acestor distincții. În anul 2019, Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu a câștigat Luigi Micheletti Award, iar în 2021 Muzeul Național al Literaturii Române a fost distins cu DASA Award, ambele premii fiind acordate sub egida European Museum Academy.
Nominalizarea Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei confirmă faptul că proiectul muzeal dezvoltat la Alba Iulia se înscrie în rândul celor mai apreciate inițiative europene dedicate interpretării și comunicării patrimoniului istoric”, se arată într-un comunicat de presă al Palatului Principilor Transilvaniei.
„Această nominalizare reprezintă o recunoaștere a muncii întregii echipe și a eforturilor depuse pentru a transforma Palatul Principilor Transilvaniei într-un muzeu modern, în care istoria este prezentată într-un mod viu, accesibil și captivant. Ne onorează faptul că Alba Iulia și România sunt reprezentate într-o competiție europeană de asemenea prestigiu și ne motivează să continuăm să dezvoltăm experiențe muzeale de cea mai înaltă calitate”, transmite managerul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman.
„Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei mulțumește tuturor partenerilor, colaboratorilor și vizitatorilor care contribuie la dezvoltarea acestui proiect cultural și își reafirmă angajamentul de a promova patrimoniul istoric al Transilvaniei la cele mai înalte standarde europene”, se precizează în comunicatul amintit.
Mai multe informații despre European Museum Academy și premiile acordate sunt disponibile pe pagina oficială dedicată competiției. Link AICI.
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