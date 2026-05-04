FOTO: Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15 | Maya Csaszar – „manita”!
Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15, 10-3 la Micești | Maya Csaszar – „manita”!
Student Sport Alba Iulia a realizat o victorie netă în Liga Elitelor Under 15, scor 10-3 (5-0), acasă cu InterStar Sibiu.
Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița
În jocul contând pentru etapa a noua din Grupa C, golurile gazdelor au fost marcate de Maya Csaszar – 5, Lavinia Șuteu – 4 și Adelina Cutean. Formația albaiuliană, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, este pe locul secund, cu 18 puncte (6 victorii, golaveraj 35-26). Urmează un nou test împotriva liderului Universitatea Olimpia Cluj (sâmbătă, 9 mai), în deplasare, la Iclod. Formația din Cetatea Marii Uniri speră la un rezultat pozitiv ținând cont că la ultimul meci a pierdut la limită, scor 1-2. Student Sport Alba Iulia se îndreaptă cu pași mici spre semifinalele competiției, cel mai probabil contra formației Poli Timișoara (are deja un avans considerabil și va termina pe primul loc în grupa D).
„Suntem încrezători în șansele noastre și ne dorim să avem un parcurs cât mai lung, obiectivul este să mergem cât mai sus în competiție și să ne batem de la egal la egal cu cele mai bune echipe din Liga Elitelor”, a declarat antrenorul Lucian Popa.
Dacă la junioare totul merge ceas, senioarele nu reușesc să își revină. Student Sport a pierdut acasă cu Universitatea Cluj, scor 0-5 (0-3), echipă ce a promovat în Liga 2 matematic și-l are antrenor pe Cristian Dulca (fostul selecționer al echipei Naționale de fotbal feminin). Pe locul 4, după 15 etape, cu 19 puncte (6 succese, un egal, golaveraj 35-44), Student Sport va juca în deplasare cu Colțea Brașov (locul 3, 21 de puncte), duminică, 17 mai, în etapa a 16-a.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica Romă”
Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica Romă”! Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: universalul Vittoria Piani, liberoul Diana Vereș și centrul Viktoria Trcol continuând la vicecampioana României și în sezonul 2026/2027. Pe de altă parte, conform unor surse autorizate din lumea voleului, Dinamo ridică […]
Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, sau 7 puncte în ultimele 3 etape!
Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, pe „Cetate” sau 7 puncte în ultimele 3 etape! Este o bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea […]
FOTO | Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia), convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15
Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia), convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15 Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia) au fost convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15. „Albaiulienii Parastie Alin George și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Alocații pentru copii 2026: Bani mai mulți pentru elevi și preșcolari, dar condiționați de prezența la școală. Suma garantată ar putea să scadă la 100 de lei
Alocații pentru copii 2026: Bani mai mulți pentru elevi și preșcolari, dar condiționați de prezența la școală. Suma garantată ar...
Salvamont România a lansat un concurs de idei pentru realizarea unei noi sigle: Utilizarea simbolului „cruce roșie”, contestată în instanță de Societatea Națională de Cruce Roșie din România
Salvamont România a lansat un concurs de idei pentru realizarea unei noi sigle: Utilizarea simbolului „cruce roșie”, contestată în instanță...
Știrea Zilei
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb de locuri. Bărbatul nu avea permis de conducere și s-ar fi aflat la volan
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb...
FOTO | Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului...
Curier Județean
4 mai 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil
Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil Luni, 4 mai 2026, între orele 8.30...
ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori în perioada 27 – 30 aprilie 2026
ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunităţile lor
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...