Sport

FOTO: Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15 | Maya Csaszar – „manita”!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15, 10-3 la Micești | Maya Csaszar – „manita”!

Student Sport Alba Iulia a realizat o victorie netă în Liga Elitelor Under 15, scor 10-3 (5-0), acasă cu InterStar Sibiu.

Citește și: FOTO: Student Sport Alba Iulia, locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița

În jocul contând pentru etapa a noua din Grupa C, golurile gazdelor au fost marcate de Maya Csaszar  – 5, Lavinia Șuteu  – 4 și Adelina Cutean. Formația albaiuliană, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, este pe locul secund, cu 18 puncte (6 victorii, golaveraj 35-26). Urmează un nou test împotriva liderului Universitatea Olimpia Cluj (sâmbătă, 9 mai), în deplasare, la Iclod. Formația din Cetatea Marii Uniri speră la un rezultat pozitiv ținând cont că la ultimul meci a pierdut la limită, scor 1-2. Student Sport Alba Iulia se îndreaptă cu pași mici spre semifinalele competiției, cel mai probabil contra formației Poli Timișoara (are deja un avans considerabil și va termina pe primul loc în grupa D).

Suntem încrezători în șansele noastre și ne dorim să avem un parcurs cât mai lung, obiectivul este să mergem cât mai sus în competiție și să ne batem de la egal la egal cu cele mai bune echipe din Liga Elitelor”, a declarat antrenorul Lucian Popa.

Dacă la junioare totul merge ceas, senioarele nu reușesc să își revină. Student Sport a pierdut acasă cu Universitatea Cluj, scor 0-5 (0-3), echipă ce a promovat în Liga 2 matematic și-l are antrenor pe Cristian Dulca (fostul selecționer al echipei Naționale de fotbal feminin). Pe locul 4, după 15 etape, cu 19 puncte (6 succese, un egal, golaveraj 35-44), Student Sport va juca în deplasare cu Colțea Brașov (locul 3, 21 de puncte), duminică, 17 mai, în etapa a 16-a.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica Romă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

4 mai 2026

De

Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: Piani, Vereș și Trcol continuă și în sezonul 2026/2027 în „Mica Romă”! Volei Alba Blaj își păstrează vedetele: universalul Vittoria Piani, liberoul Diana Vereș și centrul Viktoria Trcol continuând la vicecampioana României și în sezonul 2026/2027. Pe de altă parte, conform unor surse autorizate din lumea voleului, Dinamo ridică […]

Citește mai mult

Sport

Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, sau 7 puncte în ultimele 3 etape!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

4 mai 2026

De

Bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea Cluj pentru locul de baraj în Seria 7 din Liga 3 | Calculele pentru „alb-negri”: victorii cu SCM Zalău și Sănătatea Cluj, pe „Cetate” sau 7 puncte în ultimele 3 etape! Este o bătălie crâncenă între CSM Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Sănătatea […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia), convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

4 mai 2026

De

Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia), convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15 Tinerii fotbaliști Alin George Parastie și Robert Nicolae Rus (CSM Unirea Alba Iulia) au fost convocați la acțiunea de selecție în vederea formării naționalei României U15. „Albaiulienii Parastie Alin George și […]

Citește mai mult