FOTO: Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15 | Maya Csaszar – „manita”!

Student Sport Alba Iulia, victorie netă în Liga Elitelor Under 15, 10-3 la Micești | Maya Csaszar – „manita”!

Student Sport Alba Iulia a realizat o victorie netă în Liga Elitelor Under 15, scor 10-3 (5-0), acasă cu InterStar Sibiu.

În jocul contând pentru etapa a noua din Grupa C, golurile gazdelor au fost marcate de Maya Csaszar – 5, Lavinia Șuteu – 4 și Adelina Cutean. Formația albaiuliană, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, este pe locul secund, cu 18 puncte (6 victorii, golaveraj 35-26). Urmează un nou test împotriva liderului Universitatea Olimpia Cluj (sâmbătă, 9 mai), în deplasare, la Iclod. Formația din Cetatea Marii Uniri speră la un rezultat pozitiv ținând cont că la ultimul meci a pierdut la limită, scor 1-2. Student Sport Alba Iulia se îndreaptă cu pași mici spre semifinalele competiției, cel mai probabil contra formației Poli Timișoara (are deja un avans considerabil și va termina pe primul loc în grupa D).

„Suntem încrezători în șansele noastre și ne dorim să avem un parcurs cât mai lung, obiectivul este să mergem cât mai sus în competiție și să ne batem de la egal la egal cu cele mai bune echipe din Liga Elitelor”, a declarat antrenorul Lucian Popa.

Dacă la junioare totul merge ceas, senioarele nu reușesc să își revină. Student Sport a pierdut acasă cu Universitatea Cluj, scor 0-5 (0-3), echipă ce a promovat în Liga 2 matematic și-l are antrenor pe Cristian Dulca (fostul selecționer al echipei Naționale de fotbal feminin). Pe locul 4, după 15 etape, cu 19 puncte (6 succese, un egal, golaveraj 35-44), Student Sport va juca în deplasare cu Colțea Brașov (locul 3, 21 de puncte), duminică, 17 mai, în etapa a 16-a.

