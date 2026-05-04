Informații noi despre cometa 3I/ATLAS: ,,Este de peste 40 de ori mai mare decât valoarea din oceanele Pământului”

Astronomii care au analizat o cometă interstelară cu ajutorul unui radiotelescop au obținut indicii noi despre momentul și locul formării acestui corp ceresc. Cometa, denumită 3I/ATLAS, a stârnit interes la nivel global după ce a fost observată pentru prima dată, în iulie, traversând sistemul nostru solar.

Este abia al treilea obiect interstelar identificat până în prezent, iar sistemul din care provine diferă semnificativ de al nostru. „Temperatura din mediul de formare al 3I/ATLAS a fost mai mică de 30 Kelvin, adică -243,14 grade Celsius sau -405,67 grade Fahrenheit”, a declarat autorul principal al studiului, potrivit CNN.

Cercetările inițiale despre compoziția cometei, publicate pe 23 aprilie în revista Nature Astronomy, arată că aceasta își are originea într-un loc foarte diferit de sistemul nostru solar, potrivit autorilor studiului, scrie Antena 3 CNN.

Observațiile au fost făcute folosind Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, sau ALMA, în Chile, la începutul lunii noiembrie, la doar câteva zile după ce cometa a trecut cel mai aproape de Soare. Radiotelescopul ALMA le-a permis cercetătorilor să măsoare deuteriul din interiorul cometei, marcând prima dată când acest izotop al hidrogenului a fost detectat într-un obiect interstelar.

„Deuteriul se găsește în general în apa cometelor Sistemului Solar și în oceanele Pământului sub formă de apă deuteratată, HDO, numită și apă semi-grea”, a transmis autorul principal al studiului, Luis Eduardo Salazar Manzano, candidat la doctorat în cadrul departamentului de astronomie al Universității din Michigan.

„Observațiile noastre cu ALMA indică faptul că abundența deuteriului în apa din 3I/ATLAS este de peste 40 de ori mai mare decât valoarea din oceanele Pământului și de peste 30 de ori mai mare decât valoarea din cometele Sistemului Solar”, a explicat el.

Descoperirile ar putea permite cercetătorilor să înțeleagă mai bine condițiile extreme ale sistemului planetar al cometei, și chiar să înțeleagă cum arăta galaxia Calea Lactee cu mult înainte de apariția sistemului nostru solar.

„Obiectele interstelare sunt capsule ale timpului care aduc materie din mediile în care s-au format alte sisteme planetare, iar măsurătorile noastre ne permit în sfârșit să deschidem aceste capsule ale timpului și să aruncăm o privire asupra condițiilor fizice în care aceste obiecte au provenit”, a spus Salazar Manzano.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

