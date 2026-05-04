Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, despre moţiunea de cenzură: Dacă majoritatea PSD-AUR dărâmă guvernul trebuie să îşi asume guvernarea
„Cine reușește să strângă o majoritate pentru a dărâma un guvern ar trebui, în mod firesc, să aibă pregătită și o alternativă pentru a-l înlocui. Prin urmare, majoritatea PSD-AUR, dacă va duce la căderea Executivului, trebuie să își asume guvernarea. Este un principiu logic, valabil în orice democrație liberală: în momentul în care dai jos un guvern, trebuie să fii pregătit să nu arunci țara în haos”, a declarat Ciprian Ciucu, duminică, la Antena 3 CNN, potrivit News.Ro.
El a afirmat că PNL nu va mai face o coaliţie după PSD dacă Guvernul pică la moţiunea de cenzură.
,,Noi am avut două şedinţe pe care le-am avut consecutiv în urmă cu o lună şi în urmă cu o săptămână, în care am spus dacă veţi dărâma acest guvern, nu mai avem cum să avem încredere în voi. Este exclus să mai facem vreo coaliţie cu voi. Deci le-am spus-o atunci, le-am spus-o acum. Deci ei vor fi nevoiţi să facă majoritatea pentru că ei au detonat această bombă şi ei aruncă România în criză, nu PNL”, a transmis prim-vicepreşedintele PNL.
El a explicat care sunt opţiunile PNL dacă trece moţiunea sau dacă aceasta este respinsă.
,,Avem o opţiune în care nu pică guvernul şi rămâne acest guvern, aşa cum este, minoritar, până în toamnă, când se va putea introduce o altă moţiune de cenzură. Este o opţiune pe care o avem. A doua opţiune pe care o avem este să mergem în opoziţie. Altele nu mai există, pentru că PSD ne-a compromis prea mult. PSD în acest moment a ajuns sub PNL. Nu mai are ce să ne ofere, nici nouă şi nici românilor, acest partid. Acest partid se duce în jos şi vrea să ne tragă pe toţi după el. Partidul Naţional Liberal este un partid care şi-a regăsit demnitatea astăzi. Din acest motiv, noi nu mai acceptăm să fim bătaia de joc a PSD”, a mai declarat Ciprian Ciucu.
El a precizat că dacă PNL va mai accepta o alianţă cu PSD ,,ar deveni penibil”.
Întrebat dacă este sigur că nu sunt liberali care vor în continuare o alianţă cu PSD, Ciucu a răspuns: ,,Sunt sigur că sunt colegi în partidul meu care vor, dar sunt minoritari. Sunt mult prea puţini în raport cu marea majoritate”.
