Foto | Aiudeanul Cătălin Chetan, de 12 ani, campion la Spartan Fight Arena, desfășurat la Târgu Mureș

Aiudeanul Cătălin Chetan, de 12 ani, campion la Spartan Fight Arena, desfășurat la Târgu Mureș

Aiudeanul Cătălin Chetan, în vârstă de 12 ani, a obținut o performanță deosebită la gala Spartan Fight Arena, desfășurată la Târgu Mureș, unde a câștigat centura de campion.

Tânărul sportiv a concurat la categoria Piramida – 50 kg, 12 ani, reușind să se impună și să încheie competiția cu titlul de campion al galei.

,,Performanță deosebită la Târgu Mureș, în cadrul galei Spartan Fight Arena!

La categoria Piramida – 50 kg, 12 ani, aiudeanul Cătălin Chetan a reușit să câștige centura de campion a galei!

Multă muncă, disciplină și curaj, răsplătite pe măsură!”, se arată într-o postare pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal