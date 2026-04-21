Student Sport Alba Iulia, înfrângere la Under 15, în Liga Elitelor

Student Sport Alba Iulia, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a suferit a doua înfrângere consecutivă în Grupa C din Liga Elitelor Under 15.

Un joc extern cu ASA Tg. Mureș, pierdut cu scorul 1-4 (1-2), golul vizitatoarelor fiind înscris de Maya Csaszar. Formația din Cetatea Marii Uniri se menține pe locul secund, cu 12 puncte (4 victorii), golaveraj 21-22). Sâmbătă, 25 aprilie, la Micești, este jocul din etapa a 10-a, cu Gloria Bistrița (ora 17.30), și urmează un alt tur suplimentar, încă 4 întâlniri până la semifinale.

La senioare, în Seria 1 din Liga 3, Student Sport Alba Iulia se clasează pe locul 4, cu 19 puncte (6 victorii, un egal, golaveraj 34-30). În runda a 14-a este deplasare la Sepsi Sfântu Gheorghe, duminică, 26 aprilie

