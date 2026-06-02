2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
Hidrologii au emis luni, 1 iunie 2026, mai multe avertizare cod galben de inundaţii pentru Alba și alte zone ale țării, valabile până marți noaptea, ora 24.00.
Atenţionarea Hidrologică vizează în principal scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
COD GALBEN
În intervalul 01.06.2026 ora 14:00 – 02.06.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice:
-Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Maramureş),
-Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Satu Mare),
-Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistriţa Năsăud),
-Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj),
-Someș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare),
-Crasna (județele: Sălaj și Satu Mare),
-Barcău (județele: Sălaj și Bihor),
-Crişul Repede – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Cluj şi Bihor),
-Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş (județele: Bihor și Arad),
-Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluentii aferenti sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (județele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud),
-Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Alba și Cluj),
-Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele: Harghita, Mureș și Alba),
-Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba),
-Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (județele: Alba, Sibiu şi Hunedoara),
-Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (județele: Mehedinţi şi Dolj),
-Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj),
-Gilort – bazin superior (județul Gorj),
-Motru – bazin amonte S.H. Broşteni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Broşteni (județele: Gorj și Mehedinţi),
-Râul Negru (județele: Covasna și Braşov),
-Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Şercaia – amonte Ac. Ioneşti (județele: Braşov, Sibiu, Vâlcea și Argeş),
-Olteţ – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior,
-Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița),
-Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov),
-Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița),
-Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova),
-Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău),
-Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Vrancea).
