ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
În perioada 25 – 29 mai 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 4.500 de lei și au acordat 25 de avertismente în urma controalelor efectuate.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 25.05.2026-29.05.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 17
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:1111
– femei : 502
Număr deficienţe constatate:40
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor: 2
– 2 Amenzi- 4500 lei
Principalele deficienţe constatate în controale:
-angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate:17
Număr deficienţe constatate:24
Număr de măsuri dispuse: 24
Angajatori sancționați:17
Nr. sancţiuni aplicate :25
– 25 avertismente
Principalele deficienţe stabilite în controale:
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în că nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut marți, 2 iunie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv ,,Avem multe cereri […]
2 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează luni, 2 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat
Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat Un șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 Iunie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate
2 iunie 2026 | Cod galben de inundații în Alba și alte zone din țară: Râurile vizate Hidrologii au emis...
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în serviciu
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, la DNA: Verificări într-un dosar de trafic de influență și abuz în...
Știrea Zilei
VIDEO | Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării
Protest al judecătorilor și grefierilor în fața Judecătoriei Alba Iulia. Motivul, nemulțumiri față de proiectul Legii salarizării Magistrații din Alba...
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 25 avertismente date firmelor din județ, în perioada 25 – 29 mai...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, A negativ și AB pozitiv: ,,Avem multe cereri”...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...