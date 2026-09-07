Foto: Student Sport Alba Iulia, debut cu stângul la senioare (Liga 2), victorie la junioare (Under 15)
Student Sport Alba Iulia, debut cu stângul la senioare (Liga 2), victorie la junioare (Under 15), în prima etapă
Student Sport Alba Iulia a debutat în noua stagiune cu un eșec drastic, la Târgu Mureș, la senioare, respectiv o victorie clară la junioare, la Arad.
Citește și: Foto | Student Sport Alba Iulia, pregătiri intense pentru un nou sezon competițional la nivel înalt
În Liga 2, formația din Cetatea Marii Uniri evoluează pentru Corvinul Hunedoara, cu care colaborează din sezonul trecut. Primul meci a fost o înfrângere aspră, 1-10 (0-5), cu ASAT Tg. Mureș, ocupanta locului secund în ediția anterioară. Antonia Ciulea (83) a înscris golul de onoare, la 0-8. Lotul pentru Liga 2: Grecu Delia, Scrob Anamaria, Delenke Molnar, Drașovean Alexandra, Creț Alexandra, Iosa Ariana, Cosma Oana, Gheorghiu Mădălina, Ivașcu Adina, Toma Sonia, Ciulea Antonia, Muntean Andrada, Pol Antonia, Csaszar Maya, Muntean Adelina, Cotoară Andreea, Banciu Raluca, Ursu Alexia, Ciobanu Iustina, Prunar Estera si Șimandi Daria. Etapa viitoare, duminică, 13 septembrie, la Micești, cu Universitatea Cluj, meci contând pentru etapa a doua din Seria 2.
Jjunioarele Under 15, care și ele evoluează pentru Corvinul Hunedoara, au învins UTA Arad, scor 3-0 (1-0), reușite semnate Achim Antonia, Toader Andreea și Cutean Adelina. Efectivul Under 15: Stroe Nicol, Palanciu Iris, Samoilă Anda, Pașca Ioana, Fulea Anastasia, Toader Andreea, Cutean Adelina, Achim Antonia, Stan Anya, Nedelea Alexandra, Bogdan Ioana, Țăran Larisa, Oprea Sofia, Morcan Antonia, Popa Maria, Musteață Andreea. În Seria 7, urmează, în 19 septembrie, duel intern cu ACS Roma Florin Pădurean.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Succese nete pentru Mureșul Gâmbaș, Academia Șona 2, Viitorul Pianu și Performanța Ighiu 2, în etapa secundă a Cupei Județene
Succese nete pentru Mureșul Gâmbaș, Academia Șona 2, Viitorul Pianu și Performanța Ighiu 2, în etapa secundă a Cupei Județene Cupa Județeană, a doua ediție, a continuat cu etapa secundă, în care s-au înregistrat victorii clare pentru Mureșul Gâmbaș, Academia Șona 2, Viitorul Pianu și Performanța Ighiu 2, în respectivele întâlniri fiind angrenate formații din […]
Foto: Nicolae Linca Cergău, cea mai clară victorie, Sportul Câmpeni a învins la Abrud în Cupa României, faza județeană, a doua etapă
Cupa României, faza județeană, a doua etapă: Nicolae Linca Cergău, cea mai clară victorie, Sportul Câmpeni a învins la Abrud În etapa secundă a Cupei României, faza județeană, au avut loc 6 partide, între reprezentante ale Ligii 4, calificatele în optimile de finală fiind Sportul Câmpeni (s-a impus în derby-ul Munților Apuseni, la Abrud), AFC […]
Ce șanse sunt ca aiudeanul Andrei Cordea să ajungă la campioana Universitatea Craiova
Ce șanse sunt ca aiudeanul Andrei Cordea să ajungă la campioana Universitatea Craiova Universitatea Craiova, campioana României, ar putea reprezenta una dintre destinațiile posibile pentru Andrei Cordea, fotbalist aflat într-o situație contractuală complicată la CFR Cluj. Extrema în vârstă de 27 de ani a devenit una dintre piesele importante ale ardelenilor, însă problemele financiare traversate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România a intrat oficial în stagflație: „Îngheț economic”
România a intrat oficial în stagflație: „Îngheț economic” România a intrat, oficial, în stagflație, cu o stagnare a activității economice...
Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la şcoală, prins băut la volan în prima zi de școală: Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei şi a rămas trei luni fără permis
Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la şcoală, prins băut la volan în prima zi de școală: Bărbatul...
Știrea Zilei
Video | Accident rutier la Sebeș: O mașină a „zburat” într-un perete al unui magazin din zona giratoriului de la Petrom
Accident rutier la Sebeș: O mașină a “zburat” într-un magazin din zona giratoriu Petrom Un accident rutier s-a produs luni,...
VIDEO | Colegiul Militar din Alba Iulia, ceremonial emoționant în Piața Cetății, în prima zi din noul an școlar: Bobocii au rostit legământul. Distincţie pentru clasa cu cele mai bune rezultate și plachetă de onoare pentru șeful de promoției 2026
Colegiul Militar din Alba Iulia, ceremonial emoționant în Piața Cetății, în prima zi din noul an școlar: Bobocii au rostit...
Curier Județean
VIDEO | Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice”
Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată...
VIDEO | Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început
Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta a III-a ar fi fost ţinut prizonier Cloşca
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta...
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...