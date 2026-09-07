Foto: Student Sport Alba Iulia, debut cu stângul la senioare (Liga 2), victorie la junioare (Under 15)

Student Sport Alba Iulia, debut cu stângul la senioare (Liga 2), victorie la junioare (Under 15), în prima etapă

Student Sport Alba Iulia a debutat în noua stagiune cu un eșec drastic, la Târgu Mureș, la senioare, respectiv o victorie clară la junioare, la Arad.

În Liga 2, formația din Cetatea Marii Uniri evoluează pentru Corvinul Hunedoara, cu care colaborează din sezonul trecut. Primul meci a fost o înfrângere aspră, 1-10 (0-5), cu ASAT Tg. Mureș, ocupanta locului secund în ediția anterioară. Antonia Ciulea (83) a înscris golul de onoare, la 0-8. Lotul pentru Liga 2: Grecu Delia, Scrob Anamaria, Delenke Molnar, Drașovean Alexandra, Creț Alexandra, Iosa Ariana, Cosma Oana, Gheorghiu Mădălina, Ivașcu Adina, Toma Sonia, Ciulea Antonia, Muntean Andrada, Pol Antonia, Csaszar Maya, Muntean Adelina, Cotoară Andreea, Banciu Raluca, Ursu Alexia, Ciobanu Iustina, Prunar Estera si Șimandi Daria. Etapa viitoare, duminică, 13 septembrie, la Micești, cu Universitatea Cluj, meci contând pentru etapa a doua din Seria 2.

Jjunioarele Under 15, care și ele evoluează pentru Corvinul Hunedoara, au învins UTA Arad, scor 3-0 (1-0), reușite semnate Achim Antonia, Toader Andreea și Cutean Adelina. Efectivul Under 15: Stroe Nicol, Palanciu Iris, Samoilă Anda, Pașca Ioana, Fulea Anastasia, Toader Andreea, Cutean Adelina, Achim Antonia, Stan Anya, Nedelea Alexandra, Bogdan Ioana, Țăran Larisa, Oprea Sofia, Morcan Antonia, Popa Maria, Musteață Andreea. În Seria 7, urmează, în 19 septembrie, duel intern cu ACS Roma Florin Pădurean.

Secțiune Știri sub articolul principal