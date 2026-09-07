Actualitate

Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la şcoală, prins băut la volan în prima zi de școală: Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei şi a rămas trei luni fără permis

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la şcoală, prins băut la volan în prima zi de școală: Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei şi a rămas trei luni fără permis

Un şofer de microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia, din judeţul Timiş, a fost depistat de poliţişti sub influenţa alcoolului, în urma unui control rutier.

Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei şi a rămas trei luni fără permis de conducere.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş informează, luni, că poliţiştii din Gătaia au oprit pentru control, pe raza oraşului Gătaia, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia.

Potrivit sursei citate, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 4.325 de lei şi au dispus reţinerea permisului de conducere, şoferului fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, precizează poliţiştii.

Poliţiştii vor continua activităţile de verificare a transportului de elevi, în vederea prevenirii evenimentelor rutiere şi creşterii gradului de siguranţă al copiilor, adaugă sursa citată, notează News.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

România a intrat oficial în stagflație: „Îngheț economic”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 septembrie 2026

De

România a intrat oficial în stagflație: „Îngheț economic” România a intrat, oficial, în stagflație, cu o stagnare a activității economice în 2026 și cu o inflație care continuă să afecteze puternic consumul și competitivitatea economică, afirmă consultantul economic Adrian Negrescu. Estimările privind creșterea prețurilor în zona de energie din această toamnă (curent, gaze, gigacalorie, apă) […]

Citește mai mult

Actualitate

Datoria României a explodat de șase ori în 10 ani. Economist: „Nu putem continua la nesfârșit să plătim dobânzi ridicate fără ca presiunea asupra finanțelor publice să crească semnificativ”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

7 septembrie 2026

De

Datoria României a explodat de șase ori în 10 ani. Economist: „Nu putem continua la nesfârșit să plătim dobânzi ridicate fără ca presiunea asupra finanțelor publice să crească semnificativ” „Sumele plătite anual de România pentru dobânzi sunt, potrivit acestei comparații, mai mari decât bugetele Ministerului Educației și Ministerului Sănătății luate împreună. Datoria României a explodat […]

Citește mai mult

Actualitate

Ministrul Mihai Dimian, mesaj către elevi la începerea anului școlar 2026-2027: „Bucurați-vă de educație!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

7 septembrie 2026

De

Ministrul Mihai Dimian, mesaj către elevi la începerea anului școlar 2026-2027: „Bucurați-vă de educație!” Ministrul interimar al Educației a transmis în dimineața zilei de luni, 7 septembrie 2026, un mesaj către elevi, cu ocazia începerii anului școlar 2026-2027.  „Astăzi începe un nou an școlar. Știu că v-ați fi dorit o vacanță mai lungă, că ați […]

Citește mai mult