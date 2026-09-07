Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la şcoală, prins băut la volan în prima zi de școală: Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei şi a rămas trei luni fără permis

Un şofer de microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia, din judeţul Timiş, a fost depistat de poliţişti sub influenţa alcoolului, în urma unui control rutier.

Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei şi a rămas trei luni fără permis de conducere.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş informează, luni, că poliţiştii din Gătaia au oprit pentru control, pe raza oraşului Gătaia, un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare – Gătaia.

Potrivit sursei citate, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 4.325 de lei şi au dispus reţinerea permisului de conducere, şoferului fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, precizează poliţiştii.

Poliţiştii vor continua activităţile de verificare a transportului de elevi, în vederea prevenirii evenimentelor rutiere şi creşterii gradului de siguranţă al copiilor, adaugă sursa citată, notează News.ro.

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