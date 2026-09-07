VIDEO | Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice”
Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice”
Luni, 7 septembrie 2026, Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia și-a deschis porțile pentru un nou an de învățământ.
Pentru cei mici, începutul de an a venit cu emoții și bucurie. Nu doar prichindeii au avut parte de aceste trăiri, ci și cadrele didactice de la unitatea de învățământ.
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Reprezentanta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 din Alba Iulia, educatoarea Edina Nagy, a explicat că se așteaptă ca noul an școlar să fie unul rodnic:
,,Suntem la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, structura Grădiniței nr. 13, și începem un an școlar cu emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice. Sperăm să fie un an școlar rodnic, bun, cu copii cuminți și cu noutăți. Bine ați venit, copii și dragi părinți!”, a explicat reprezentanta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9, educatoarea Edina Nagy, pentru ziarulunirea.ro.
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Astfel, Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia începe cu forțe proaspete un nou an școlar.
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