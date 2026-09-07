Curier Județean

VIDEO | Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

De

Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice”

Luni, 7 septembrie 2026, Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia și-a deschis porțile pentru un nou an de învățământ.

Pentru cei mici, începutul de an a venit cu emoții și bucurie. Nu doar prichindeii au avut parte de aceste trăiri, ci și cadrele didactice de la unitatea de învățământ. 

Citește și: VIDEO | Colegiul Militar din Alba Iulia, ceremonial emoționant în Piața Cetății, în prima zi din noul an școlar: Bobocii au rostit legământul. Distincţie pentru clasa cu cele mai bune rezultate și plachetă de onoare pentru șeful de promoției 2026

Reprezentanta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 din Alba Iulia, educatoarea Edina Nagy, a explicat că se așteaptă ca noul an școlar să fie unul rodnic: 

,,Suntem la Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, structura Grădiniței nr. 13, și începem un an școlar cu emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice. Sperăm să fie un an școlar rodnic, bun, cu copii cuminți și cu noutăți. Bine ați venit, copii și dragi părinți!”, a explicat reprezentanta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9, educatoarea Edina Nagy, pentru ziarulunirea.ro

Citește și: Video | Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș deschide cu gânduri mari anul școlar 2026–2027: Un nou început, sub semnul performanței

Astfel, Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia începe cu forțe proaspete un nou an școlar. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 septembrie 2026

De

Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început Luni, 7 septembrie 2026, curtea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a prins din nou viață. Elevi, profesori și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș deschide cu gânduri mari anul școlar 2026–2027: Un nou început, sub semnul performanței

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

7 septembrie 2026

De

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș deschide cu gânduri mari anul școlar 2026–2027: Un nou început, sub semnul performanței Luni, 7 septembrie 2026, Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș și-a deschis porțile pentru un nou an de învățământ, într-un moment în care comunitatea școlară are toate motivele să privească spre viitor cu încredere. Festivitatea de deschidere […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Pod nou peste Valea Secașelor, în comuna Ohaba. Construcția actuală va fi demolată. Primar: ,,O lățime de peste 10 metri, cu două benzi și lungime de 30 de metri”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 16 ore

în

6 septembrie 2026

De

Pod nou peste Valea Secașelor, în comuna Ohaba. Construcția actuală va fi demolată. Primar: ,,O lățime de peste 10 metri, cu două benzi și lungime de 30 de metri” Un podeț provizoriu, ajuns într-o stare tehnică nesatisfăcătoare și considerat un risc pentru circulație, urmează să fie demolat și înlocuit cu un pod nou peste Valea […]

Citește mai mult