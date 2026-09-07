VIDEO | Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început

Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început

Luni, 7 septembrie 2026, curtea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a prins din nou viață. Elevi, profesori și părinți s-au reunit pentru festivitatea de deschidere a noului an școlar 2026–2027, într-o atmosferă încărcată de emoție și nerăbdare.

Pentru elevii care au revenit la școală după vacanța de vară, prima zi a fost una a revederii cu colegii și profesorii. Pentru „bobocii” care pășesc pentru prima dată în liceu, momentul a avut o încărcătură aparte.

Cu emoții, flori și zâmbete, elevii au pășit pentru prima dată în curtea școlii, pregătiți pentru un nou capitol din parcursul lor educațional. Dacă pentru cei din clasele mai mari locul le este deja familiar, pentru elevii de clasa a IX-a începe o perioadă complet nouă, cu profesori și colegi noi, dar și provocări pe măsură.

În același timp, pentru noua generație de liceeni, începutul anului școlar reprezintă mai mult decât prima zi de cursuri. Este începutul unor ani în care se vor lega prietenii, se vor acumula experiențe și se vor pune bazele viitorului lor academic și profesional.

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” este una dintre instituțiile de învățământ de referință din Alba Iulia. Rezultatele obținute de elevii colegiului în ultimii ani confirmă tradiția academică a școlii.

Noul an școlar 2026–2027 a început oficial astăzi, 7 septembrie, în întreg județul Alba. Potrivit datelor publicate înaintea începerii cursurilor, peste 48.000 de elevi, preșcolari și antepreșcolari au fost așteptați în unitățile de învățământ din județ.

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