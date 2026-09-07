Video | Accident rutier la Sebeș: O mașină a „zburat” într-un perete al unui magazin din zona giratoriului de la Petrom

Accident rutier la Sebeș: O mașină a “zburat” într-un magazin din zona giratoriu Petrom

Un accident rutier s-a produs luni, 7 septembrie 2026, în municipiul Sebeș, pe Bulevardul Lucian Blaga.

Potrivit martorilor din zonă, o șoferiță a intrat cu autoturismul în peretele de la magazinul Transeuro Grup. Din fericire, în urma eveniementului rutier nu au existat persoane care să necesite transportul la spital.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Mun. Sebes, Blvd. Lucian Blaga.

In accident ar fi implicat un autoturism, fără persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba

Ca urmare a accidentului, nicio persoană nu va fi transportată la spital.

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