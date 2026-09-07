Sport

Foto: Sportul Livezile, pata de culoare a fotbalului din Alba, un deceniu și jumătate | Dorință și interes pentru reînființarea „cireșarilor”!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Sportul Livezile, pata de culoare a fotbalului din Alba | Dorință și interes pentru reînființarea „cireșarilor”!

Sportul Livezile a reprezentat, mai bine de un deceniu și jumătate pata de culoare a fotbalului amator din Alba. „Cireșarii” s-au remarcat prin entuziasm, pasiune și dorința de a onora, la nivelul acesta al fotbalului de plăcere toate valorile „sportului rege”.

Citește și: VIDEO: fraţii Bogdan şi Radu Andone, după ce au fost coechipieri la Sportul Livezile: „Aiudul merită mai mult în domeniul fotbalului”

Sportul Livezile a activat în cel de-al cincilea eșalon competițional în perioada 2007-2022, când toate eforturile iubitorilor „sportului rege” s-au colagulat în jurul lui Horațiu Han (primar al comunei, din 2016) și a unor apropiați, împătimiți ai fotbalului.

„Cireșarii” au făcut senzație în Ardeal, cu celebra galerie prezentă la meciurile Universității Cluj, sau la partidele în care era implicat antrenorul aiudean Bodgan Andone, fost component al echipei, alături de fratele său Radu (în 2015).

În ultima perioadă, pe fondul revitalizării fotbalului din municipiul Aiud, cu o nouă echipă, susținută de autoritățile locale, CS Municipal, și în Livezile s-a reaprins scânteia dorinței de fotbal. Se discută intens, subiectul este abordat de suporteri și cei aproiați de echipă, Sportul Livezile fiind una dintre cele mai îndrăgite formații din arealul județean. Ar fi o veste extraordinară ca Sportul Livezile să revindă, după 4 ani de absență, în arealul județean, atașamentul „cireșarilor” ce au făcut mereu spectacol în tribune, fiind un element ce cântărește greu.

Dar, pe de alăt parte, intervin alte chestiuni legate de finanțare, de birocrație legată de finanțare dinspre Primărie în contextul crizei financiare și politice și, nu în ultimul rând, mai contează și faptul că în comună area de selecție este redusă în acest moment.

Sportul Livezile înseamnă pasiune și respect, dar în același timp e nevoie de realism și raportare la resurse, până la a face pasul…

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