VIDEO | Colegiul Militar din Alba Iulia, ceremonial emoționant în Piața Cetății, în prima zi din noul an școlar: Bobocii au rostit legământul. Distincţie pentru clasa cu cele mai bune rezultate și plachetă de onoare pentru șeful de promoției 2026

Colegiul Militar din Alba Iulia, ceremonial emoționant în Piața Cetății, în prima zi din noul an școlar: Bobocii au rostit legământul. Distincţie pentru clasa cu cele mai bune rezultate și plachetă de onoare pentru șeful de promoției 2026

Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia a organizat luni, 7 septembrie 2026, începând cu ora 09.00, în Piața Cetății, ceremonialul deschiderii anului şcolar 2026 – 2027.

Alături de cei 651 de elevi, din toți anii de studiu, au fost părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ai administrației locale și județene și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Elevii claselor a IX-a au trăit emoțiile unui nou început, a unei noi povești captivante, adolescența, cu dorința de a parcurge cu succes primul an de învățământ în mediul militar. Ei și-au cunoscut noii colegi, au legat noi prietenii, au făcut cunoștință cu dascălii și au fost admirați de către părinți, îmbrăcați pentru prima dată în uniforma de elevi ai colegiului militar.

Cel mai emoționant moment din cadrul ceremoniei a fost rostirea legământului de către bobocii care au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară și care încep aventura pe un tărâm necunoscut. Dornici să își materializeze dorințele, au pornit drept pe drumul devenirii lor în viață.

În cadrul ceremoniei s-a conferit distincţia „Robert Schuman” clasei cu cele mai bune rezultate la învăţătură, obținute în anul şcolar anterior.

Totodată, absolventului care a fost declarat șeful Promoției 2026 i-a fost conferită o plachetă de onoare şi o diplomă în semn de recunoaştere a performanţelor obţinute şi contribuţia adusă la creşterea prestigiului Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”.

În anul școlar 2026 – 2027 vor studia în clasa a IX-a 168 elevi – 113 băieți și 55 de fete.

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