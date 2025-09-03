FOTO | Străpungerea tunelurilor de pe lotul Margina-Holdea al Autostrăzii A1 continuă: Ambele galerii sunt construite exclusiv prin forare

Străpungerea tunelurilor de pe lotul Margina-Holdea al Autostrăzii A1 continuă: Ambele galerii sunt construite exclusiv prin forare

Echipele UMB și Euro Asfalt înaintează cu străpungerea tunelurilor de pe lotul de autostradă A1 Margina-Holdea, a anunțat, miercuri, 3 septembrie 2025, DRDP Timișoara.

Ambele galerii ale primului tunel (cel scurt) se construiesc exclusiv prin forare – ”noua metodă austriacă NATM”. Pentru tunelul al 2-lea, cel lung de aproape 2 km, se combină forarea cu tehnologia ”cut and cover”. Această metodă presupune realizarea tunelului în săpătură deschisă, urmând ca excavațiile să se desfășoare sub incinta ecranelor de piloți și plăcii de deasupra, executată de la suprafață. După evacuarea materialului din incinta creată, se realizează ”cămășuiala” tunelului, la fel ca la cel executat prin forare.

La galeria tunelului 1, străpunsă la finele lunii iulie, au început lucrările de realizare a structurii de rezistență (”cămășuiala” tunelului). La cea de-a doua galerie a tunelului 1 s-au forat peste 220 metri, în această toamnă urmând să fie străpunsă.

La tunelul al doilea, pe sectorul ”cut and cover”, sunt în curs de realizare ecranele de piloți și placa sub care se vor executa excavațiile pentru tunel. În ceea ce privește realizarea tunelului prin forare, dinspre zona ”cut and cover”, au fost demarate lucrările de intrare în subteran.

Pentru prima ieșire din tunelul 2 a fost finalizat portalul în lungime de 234 metri și au început lucrările de evacuare a materialului de sub acesta. Pentru cealaltă galerie, unde portalul este mai scurt, au fost demarate lucrările de intrare în subteran.

În paralel, antreprenorul desfășoară activități pe întreg traseul autostrăzii, fiind în curs de execuție lucrări de terasamente, scurgerea apelor, podețe, precum și la pasajele de traversare a văilor și a căii ferate de pe traseu.

sursa foto-text: DRDP Timișoara

