FOTO ȘTIREA TA | Trafic îngreunat pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Mare, mare nesimțire și ignoranță!” – dimineți de coșmar pentru șoferi

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Trafic îngreunat pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Mare, mare nesimțire și ignoranță!” – dimineți de coșmar pentru șoferi

O cititoare a semnalat în această dimineață pentru ziarulunirea.ro, probleme serioase de trafic în zona Emil Racoviță din Alba Iulia, unde lucrările aflate în desfășurare au  îngreunat foarte mult circulația între blocuri.

„Așa arată și azi traficul între blocuri… Este ora 7,39 și deja stăm de 15 minute blocați… Poliția doarme încă… Mare, mare nesimțire și ignoranță!”, a scris femeia, nemulțumită de modul în care este gestionată situația.

Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență maximă: Depășire pe linie continuă dublă la Alba Iulia, la „adăpostul” nopții

Aceasta a adăugat: „Ar trebui să-l dăm în judecată pe primarul acesta strălucit. În fiecare dimineață trebuie să ne enervăm din cauza unor dobitoci care nu își fac treaba. Dacă știa că nu are bani să plătească lucrarea, de ce s-a mai apucat? Acum a venit poliția, la 8 fără 10 minute…”

Pe strada Emil Racoviță se desfășoară în prezent lucrări de modernizare a infrastructurii, iar traficul este restricționat pe anumite segmente. Din cauza acestor intervenții, dimineața se circulă greu, în special la ieșirea spre Bulevardul Republicii, unde se formează frecvent coloane de mașini la orele de vârf.

Locuitorii din zonă spun că situația se repetă aproape zilnic, iar lipsa unei coordonări eficiente face ca accesul către drumul principal să devină un calvar pentru șoferi.

