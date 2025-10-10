VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență maximă: Depășire pe linie continuă dublă la Alba Iulia, la „adăpostul” nopții

Inconștiență maximă: Depășire pe linie continuă dublă la Alba Iulia, la „adăpostul” nopții

O manevră extrem de riscantă și, evident, neregulamentară, a fost făcută în trafic la Alba Iulia în seara zilei de joi, 9 octombrie 2025.

Un șofer a efectuat o depășire pe linie continuă dublă, după cum se poate vedea în imaginile trimise de un cititor ziarulunirea.ro.

Imaginile au fost surprinse pe strada Tudor Vladimirescu, în zona Kaufland-Ampoi.

Reglementările rutiere interzic șoferilor să efectueze o depășire pe linia continuă, simplă sau dublă. Conform articolului 120, alineatul 1, litera (i) din Codul Rutier, „se interzice depășirea vehiculelor când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar și parțial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spațiul de interzicere”.

Șoferii care încalcă regulile de depășire riscă suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile și amendă între 1.215 lei și 1.620 de lei.

