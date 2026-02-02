FOTO ȘTIREA TA | SUV parcat pe trotuar, în zona unui sens giratoriu, pe o stradă din Blaj. Accesul pietonilor, blocat de autoturism

SUV parcat pe trotuar, în zona unui sens giratoriu, pe o stradă din Blaj. Accesul pietonilor, blocat de autoturism

Un SUV, înmatriculat în județul Cluj, a fost surprins parcat neregulamentar pe o stradă din municipiul Blaj. Imaginile au fost publicate ieri, 1 februarie 2025, într-un grup online destinat șoferilor din oraș.

Potrivit imaginilor, conducătorul auto a parcat autoturismul pe trotuar, blocând accesul pietonilor. În imediata apropiere se află și un sens giratoriu, zonă în care oprirea și staționarea autovehiculelor sunt restricționate.

Situația a stârnit numeroase reacții din partea membrilor comunității online, imaginile adunând zeci de comentarii și distribuiri.

Reamintim că, un alt șofer din județul Alba a stârnit nemulțumirea comunității din Blaj după ce a ignorat regulile de bun-simț și a ales să își lase mașina pe trotuar, blocându-l.

Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Blaj, unde autoturismul parcat neregulamentar a blocat circulația pietonilor, creând disconfort mai ales părinților care trebuie să își ducă copiii la școală sau la grădiniță.

Situația a fost surprinsă într-o fotografie realizată de un trecător, care evidențiază dificultățile întâmpinate de cei obligați să ocolească vehiculul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI