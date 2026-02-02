Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | SUV parcat pe trotuar, în zona unui sens giratoriu, pe o stradă din Blaj. Accesul pietonilor, blocat de autoturism

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

De

SUV parcat pe trotuar, în zona unui sens giratoriu, pe o stradă din Blaj. Accesul pietonilor, blocat de autoturism

Un SUV, înmatriculat în județul Cluj, a fost surprins parcat neregulamentar pe o stradă din municipiul Blaj. Imaginile au fost publicate ieri, 1 februarie 2025, într-un grup online destinat șoferilor din oraș.

Potrivit imaginilor, conducătorul auto a parcat autoturismul pe trotuar, blocând accesul pietonilor. În imediata apropiere se află și un sens giratoriu, zonă în care oprirea și staționarea autovehiculelor sunt restricționate.

Situația a stârnit numeroase reacții din partea membrilor comunității online, imaginile adunând zeci de comentarii și distribuiri.

Reamintim că, un alt șofer din județul Alba a stârnit nemulțumirea comunității din Blaj după ce a ignorat regulile de bun-simț și a ales să își lase mașina pe trotuar, blocându-l.

Citește și: FOTO ȘTIREA TA | Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”

Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Blaj, unde autoturismul parcat neregulamentar a blocat circulația pietonilor, creând disconfort mai ales părinților care trebuie să își ducă copiii la școală sau la grădiniță.

Situația a fost surprinsă într-o fotografie realizată de un trecător, care evidențiază dificultățile întâmpinate de cei obligați să ocolească vehiculul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Cum asigură constructorul accesul riveranilor spre case pe o stradă în lucru din Alba Iulia: „Strada Emil Racoviţă, după ce se termină partea recent asfaltată, este pur şi simplu horror!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

31 ianuarie 2026

De

ȘTIREA TA | Cum asigură constructorul accesul riveranilor spre case pe o stradă în lucru din Alba Iulia: „Strada Emil Racoviţă, după ce se termină partea recent asfaltată, este pur şi simplu horror!” Un cetățean care domiciliază pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, în prezent în lucru, a semnalat, vineri, 30 ianuarie 2026, dificultățile […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Mașină avariată pe o stradă din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut: ,,Să vii să-ți recunoști fapta, dacă nu o să merg la poliție”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

30 ianuarie 2026

De

Mașină avariată pe o stradă din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut: ,,Să vii să-ți recunoști fapta, dacă nu o să merg la poliție” Un autoturism a fost lovit în această dimineață, 30 ianuarie 2026, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Vinovatul s-a făcut nevăzut după ce a avariat autoturismul.  Citește și: FOTO ȘTIREA […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | ,,Cratere” pe DN 75, ruta Câmpeni – Bistra: ,,Să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

30 ianuarie 2026

De

,,Cratere” pe DN 75, ruta Câmpeni – Bistra: ,,Să ne pună la dispoziție elicoptere pentru a putea circula în siguranță” Drumul național DN 75, pe tronsonul Câmpeni – Bistra, se află într-o stare precară, carosabilul fiind afectat de numeroase gropi. Un cititor Ziarul Unirea a surprins mai multe imagini care prezintă starea drumului de pe […]

Citește mai mult