FOTO ȘTIREA TA | SUV parcat pe trotuar, în zona unui sens giratoriu, pe o stradă din Blaj. Accesul pietonilor, blocat de autoturism
SUV parcat pe trotuar, în zona unui sens giratoriu, pe o stradă din Blaj. Accesul pietonilor, blocat de autoturism
Un SUV, înmatriculat în județul Cluj, a fost surprins parcat neregulamentar pe o stradă din municipiul Blaj. Imaginile au fost publicate ieri, 1 februarie 2025, într-un grup online destinat șoferilor din oraș.
Potrivit imaginilor, conducătorul auto a parcat autoturismul pe trotuar, blocând accesul pietonilor. În imediata apropiere se află și un sens giratoriu, zonă în care oprirea și staționarea autovehiculelor sunt restricționate.
Situația a stârnit numeroase reacții din partea membrilor comunității online, imaginile adunând zeci de comentarii și distribuiri.
Reamintim că, un alt șofer din județul Alba a stârnit nemulțumirea comunității din Blaj după ce a ignorat regulile de bun-simț și a ales să își lase mașina pe trotuar, blocându-l.
Citește și: FOTO ȘTIREA TA | Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”
Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Blaj, unde autoturismul parcat neregulamentar a blocat circulația pietonilor, creând disconfort mai ales părinților care trebuie să își ducă copiii la școală sau la grădiniță.
Situația a fost surprinsă într-o fotografie realizată de un trecător, care evidențiază dificultățile întâmpinate de cei obligați să ocolească vehiculul.
