Aproape 7.900 de euro în 2026 pentru semnalizarea rutieră din Alba Iulia: Primăria reia achiziția pentru lucrări de montaj și întreținere

Ioana Oprean

Primăria Alba Iulia a reluat, vineri, 22 mai 2026 procedura de achiziție directă a lucrărilor de montaj și întreținere a semnalizării rutiere verticale și a dispozitivelor rutiere pentru dirijarea și siguranța circulației aferente anului 2026.

Ofertele pot fi trimise administrației locale până în 27 mai 2026.

Valoarea esttimată a lucărilor este de 41.322 de lei, fără TVA.

„Având în vedere deteriorarea sistemului de semnalizare rutieră, din pricina uzurii fizice și accidentelor de trafic rutier, dinamica reglementărilor cicrculației rutiere și parcării, impusă de dezvoltarea urbană și creșterea numărului de vehicule, există o necesitate permanentă de întreținere, dezvoltare și modernizare a sistemului de semnalizare rutieră”, se arată în caietul de sarcini.

Cantitățile de lucrări estimate pentru 2026 sunt:

*plantare stâlp indicator rutier 90 de bucăți

*deplantare stâlp indicator rutier 90 de bucăți

*montare indicator rutier pe stâlp 90 de bucăți

*demontare indicator rutier pe stâlp 80 de bucăți

*repoziționare indicator rutier pe stâlp 90 de bucăți

*montare oglindă de trafic pe stâlp 25 de bucăți

*demontare oglindă de trafic pe stâlp 20 de bucăți

*montare limitatoare de viteză 50 de bucăți

*demontare limitatoare de viteză 50 de bucăți

*montare stâlpi de ghidare flexibili 40 de bucăți

*demontare stâlpi de ghidare flexibili 30 de bucăți

*montare plăcuțe reflectorizante pe parapet metalic 12 bucăți

*demontare plăcuțe reflectorizante de pe parapet metalic 11 bucăți

*curățire indicatoare rutiere cu substanțe chimice 50 de bucăți

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

