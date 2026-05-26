Elevii din filiera tehnologică ar putea obține calificare profesională înainte de Bacalaureat. Măsură pentru reducerea abandonului școlar
Elevii din filiera tehnologică ar putea obține calificare profesională înainte de Bacalaureat. Măsură pentru reducerea abandonului școlar
Elevii din România care studiază la liceele din filiera tehnologică ar putea obține un certificat de calificare profesională încă de la finalul clasei a X-a, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.
Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce abandonul școlar și le-ar oferi tinerilor șansa de a se angaja legal, pe baza unor competențe recunoscute oficial.
Citește și: Bacalaureat 2026 | Lista OFICIALĂ a olimpiadelor internaționale şi concursurilor care se pot echivala cu o probă scrisă la Bac
Ce prevede proiectul depus în Parlament
Conform propunerii legislative, elevii din filiera tehnologică ar urma să poată susține un examen la finalul clasei a X-a pentru obținerea unui certificat de calificare profesională de nivel 2.
Ulterior:
-după clasa a XI-a ar putea obține certificare de nivel 3;
-iar la finalul clasei a XII-a, certificare de nivel 4.
Documentul este susținut de parlamentari din mai multe partide și este cunoscut drept „legea meseriașilor”.
Citește și: BAC 2026 | Ce elevi pot susține sesiunea specială de Bacalaureatului. Când au loc înscrierile și probele
Raluca Turcan: „Abandonul școlar este foarte mare în filiera tehnologică”
Deputata PNL Raluca Turcan, una dintre inițiatoarele proiectului, spune că măsura vine ca răspuns la rata ridicată a abandonului școlar în rândul elevilor de la liceele tehnologice.
„Elevii din filierele tehnologice pot primi, după clasa a X-a, certificare de competențe, astfel încât, dacă abandonează școala, să poată avea un loc pe piața muncii cu competențe dovedite”, a declarat aceasta.
Potrivit deputatei, unul din trei elevi de la filiera tehnologică abandonează școala după clasa a IX-a.
Inițiatorii spun că România are nevoie urgentă de meseriași
Deputata USR Corina Atanasiu, coinițiatoare a proiectului, susține că România se confruntă cu un deficit major de muncitori calificați.
FOTO: Facebook Delia Angela Gheorghiță
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere: Șoferii care scapă de proba teoretică pentru obținerea unei categorii superioare
Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere: Șoferii care scapă de proba teoretică pentru obținerea unei categorii superioare Procedura pentru obținerea permisului de conducere a fost modificată oficial de către Ministerul Afacerilor Interne, după publicarea noilor reguli în Monitorul Oficial. Schimbările îi vizează pe șoferii și motocicliștii care au deja experiență și vor să obțină […]
Concediu medical 2026 | Cine beneficiază de plata primei zile de la 1 iunie. Excepții
Concediu medical 2026 | Cine beneficiază de plata primei zile de la 1 iunie. Excepții Prima zi de concediu medical va fi plătită de la 1 iunie 2026, doar pentru anumite categorii de angajați. După lungi dezbateri, s-a luat decizia ca acești pacienți să fie exceptați de la lege, pentru că au fost situații în […]
Noua lege a salarizării unitare: 87 de sporuri din sistemul bugetar dispar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile bonusuri de performanță
Noua lege a salarizării unitare: 87 de sporuri din sistemul bugetar dispar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile bonusuri de performanță Noua lege a salarizării unitare presupune una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de plată din sectorul public din ultimii ani: plafonarea sporurilor, introducerea bonusurilor de performanță, reorganizarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Elevii din filiera tehnologică ar putea obține calificare profesională înainte de Bacalaureat. Măsură pentru reducerea abandonului școlar
Elevii din filiera tehnologică ar putea obține calificare profesională înainte de Bacalaureat. Măsură pentru reducerea abandonului școlar Elevii din România...
Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere: Șoferii care scapă de proba teoretică pentru obținerea unei categorii superioare
Reguli noi pentru obținerea permisului de conducere: Șoferii care scapă de proba teoretică pentru obținerea unei categorii superioare Procedura pentru...
Știrea Zilei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru derularea investiției în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba, în pragul modernizării: Puhoi de oferte pentru...
FOTO | Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta Biserică a Spitalului Municipal Sebeș”
Cine este Ionaș Lazăr, cel mai tânăr „arhidiacon” din România: „Este o adevărată bucurie să îl avem alături la Sfânta...
Curier Județean
Aproape 7.900 de euro în 2026 pentru semnalizarea rutieră din Alba Iulia: Primăria reia achiziția pentru lucrări de montaj și întreținere
Aproape 7.900 de euro în 2026 pentru semnalizarea rutieră din Alba Iulia: Primăria reia achiziția pentru lucrări de montaj și...
31 mai – 1 iunie 2026 | Festivalul Cireșelor – Fiii Satului 2026, la Găbud: Muzică și jocuri populare, bucate alese și cele mai gustoase cireșe
31 mai – 1 iunie 2026 | Festivalul Cireșelor – Fiii Satului 2026, la Găbud: Muzică și jocuri populare, bucate...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...