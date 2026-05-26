Elevii din filiera tehnologică ar putea obține calificare profesională înainte de Bacalaureat. Măsură pentru reducerea abandonului școlar

Elevii din România care studiază la liceele din filiera tehnologică ar putea obține un certificat de calificare profesională încă de la finalul clasei a X-a, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce abandonul școlar și le-ar oferi tinerilor șansa de a se angaja legal, pe baza unor competențe recunoscute oficial.

Ce prevede proiectul depus în Parlament

Conform propunerii legislative, elevii din filiera tehnologică ar urma să poată susține un examen la finalul clasei a X-a pentru obținerea unui certificat de calificare profesională de nivel 2.

Ulterior:

-după clasa a XI-a ar putea obține certificare de nivel 3;
-iar la finalul clasei a XII-a, certificare de nivel 4.

Documentul este susținut de parlamentari din mai multe partide și este cunoscut drept „legea meseriașilor”.

Raluca Turcan: „Abandonul școlar este foarte mare în filiera tehnologică”

Deputata PNL Raluca Turcan, una dintre inițiatoarele proiectului, spune că măsura vine ca răspuns la rata ridicată a abandonului școlar în rândul elevilor de la liceele tehnologice.

„Elevii din filierele tehnologice pot primi, după clasa a X-a, certificare de competențe, astfel încât, dacă abandonează școala, să poată avea un loc pe piața muncii cu competențe dovedite”, a declarat aceasta.

Potrivit deputatei, unul din trei elevi de la filiera tehnologică abandonează școala după clasa a IX-a.

Inițiatorii spun că România are nevoie urgentă de meseriași

Deputata USR Corina Atanasiu, coinițiatoare a proiectului, susține că România se confruntă cu un deficit major de muncitori calificați.

