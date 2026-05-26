Cum va fi VREMEA în România până în 22 iunie 2026: Vară în toată puterea cuvântului, ploi puține: Prognoza METEO pe 4 săptămâni actualizată

Meteorologii au reconfirmat, marți, 26 mai 2026 că în următoarele 4 săptămâni vremea va fi foarte caldă, iar ploile vor fi puține. Administrația Națioanlă de Meteorologie a prezentat prognoza actualizată pe 4 săptămâni.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului. 

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sud-vestul teritoriului și local în vest, în timp ce în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. 

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea de vest a teritorului. 

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar în regiunile nordice, vestice și local în cele sud-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general deficitare în regiunile vestice, nordice, centrale si local în cele sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână.

