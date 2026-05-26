FOTO | Rezultate impresionante obținute de elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia la etapa județeană a Competiției Școlare „AS de ALBA”

Rezultate impresionante obținute de elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia la etapa județeană a Competiției Școlare „AS de ALBA”

Etapa județeană a Competiției Școlare „AS de ALBA” a avut loc sâmbătă, 23 mai 2026, concurs la care au participat 214 elevi din întreg județul.

Elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia îndrumați de Profesor invățător grdul I – Popescu Daniela au obținut rezultate deosebite.

Rezultatele obținute de elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia

LOCUL al II-lea

CROITORU MIRIAM (93,5 puncte) al doilea punctaj la nivel de județ – pregătită de către prof. înv. primar POPESCU DANIELA.

LOCUL al III-lea

* HOROBA ANA MARIA (89,75 puncte) – pregătită de către prof. înv. primar POPESCU DANIELA;

* POP DARIA (87,25 puncte) – pregătită de către prof. înv. primar POPESCU DANIELA;

* POPA TEODORA (86,5 puncte) – pregătită de către prof. înv. primar POPESCU DANIELA.

,,Felicitări! Suntem mândri de voi! Mult succes mai departe!”, a transmis instituția.

