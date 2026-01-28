FOTO ȘTIREA TA | Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”

Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”

Un șofer din județul Alba a stârnit nemulțumirea comunității după ce a ignorat regulile de bun-simț și a ales să își lase mașina pe trotuar, blocându-l.

Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Blaj, unde autoturismul parcat neregulamentar a blocat circulația pietonilor, creând disconfort mai ales părinților care trebuie să își ducă copiii la școală sau la grădiniță.

Situația a fost surprinsă într-o fotografie realizată de un trecător, care evidențiază dificultățile întâmpinate de cei obligați să ocolească vehiculul.

Imaginea a fost publicată pe pagina de Facebook „Ai parcat ca un bou în Blaj” și a generat, în doar câteva zile, numeroase reacții și comentarii din partea utilizatorilor.

,,Numai cine are copii mici și depinde de trotuar pentru a se deplasa înțelege treaba asta”, a scris un bărbat.

,,Acolo nu se plătește parcarea”, a comentat un utilizator.

