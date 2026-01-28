FOTO ȘTIREA TA | Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”
Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”
Un șofer din județul Alba a stârnit nemulțumirea comunității după ce a ignorat regulile de bun-simț și a ales să își lase mașina pe trotuar, blocându-l.
Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Blaj, unde autoturismul parcat neregulamentar a blocat circulația pietonilor, creând disconfort mai ales părinților care trebuie să își ducă copiii la școală sau la grădiniță.
Citește și: FOTO ȘTIREA TA | Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi
Situația a fost surprinsă într-o fotografie realizată de un trecător, care evidențiază dificultățile întâmpinate de cei obligați să ocolească vehiculul.
Imaginea a fost publicată pe pagina de Facebook „Ai parcat ca un bou în Blaj” și a generat, în doar câteva zile, numeroase reacții și comentarii din partea utilizatorilor.
,,Numai cine are copii mici și depinde de trotuar pentru a se deplasa înțelege treaba asta”, a scris un bărbat.
,,Acolo nu se plătește parcarea”, a comentat un utilizator.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi
Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi Un șofer din Alba a fost amendat de cetățeni după ce și-a parcat mașina în fața pubelelor de pe o stradă din oraș, astăzi, 26 ianuarie 2026. Citește și: FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Săsciori, pe DN 67C: un autoturism […]
VIDEO ȘTIREA TA | Războiul zăpezii la Alba Iulia: În timp ce trotuarele sunt pline de gheață, în oraș se deszăpezesc parcurile
Războiul zăpezii la Alba Iulia: În timp ce trotuarele sunt pline de gheață, în oraș se deszăpezesc parcurile La Alba Iulia continuă războiul cu zăpada, iar vineri, 23 ianuarie 2026, beneficiarii de ajutoare sociale au ieșit la deszăpezit parcurile, mai exact parcul din centrul orașului, din față la Pașapoarte. În același timp, albaiulienii continuă aventurile […]
VIDEO ȘTIREA TA | „Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță
„Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță Gheața formată în urma ninsorilor abundente de pe drumurile și străzile din Alba Iulia provoacă neplăceri pentru o mulțime de locuitori. Printre cei afectați se numără și părinții care își duc zilnic copiii la școală […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist: Date dintr-un raport al Curții Europene de Conturi
Când ar putea fi finalizată Autostrada A1 București-Sibiu-Sebeș-Nădlac într-un scenariu optimist Un raport recent al Curții Europene de Conturi revizuiește...
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă
Cum ne întărim imunitatea în sezonul virozelor: Recomandările medicilor pentru această perioadă Oscilațiile de temperatură din această perioadă sunt un...
Știrea Zilei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba: Proiect inedit în valoare de peste 2,4 milioane de lei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba Consiliul...
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă a publicației „Libertatea”
Contracte bănoase de cadastru cu fonduri publice obținute de firmele familiei șefului ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga, originar din Alba: Anchetă...
Curier Județean
FOTO | Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de o aplicație de orientare
Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de...
28 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate
COD GALBEN de CEAȚĂ și GHEȚUȘ în zona joasă din județul Alba: Localitățile vizate Zona joasă din județul Alba este...
Politică Administrație
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
Opinii Comentarii
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...