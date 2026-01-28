Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

De

Gest de nepăsare în Blaj. Un autoturism parcat pe trotuar a stârnit nemulțumirea părinților: ,,Numai cine are copii mici înțelege”

Un șofer din județul Alba a stârnit nemulțumirea comunității după ce a ignorat regulile de bun-simț și a ales să își lase mașina pe trotuar, blocându-l.

Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Blaj, unde autoturismul parcat neregulamentar a blocat circulația pietonilor, creând disconfort mai ales părinților care trebuie să își ducă copiii la școală sau la grădiniță. 

Citește și: FOTO ȘTIREA TA | Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi

Situația a fost surprinsă într-o fotografie realizată de un trecător, care evidențiază dificultățile întâmpinate de cei obligați să ocolească vehiculul.

Imaginea a fost publicată pe pagina de Facebook „Ai parcat ca un bou în Blaj” și a generat, în doar câteva zile, numeroase reacții și comentarii din partea utilizatorilor.

,,Numai cine are copii mici și depinde de trotuar pentru a se deplasa înțelege treaba asta”, a scris un bărbat. 

,,Acolo nu se plătește parcarea”, a comentat un utilizator.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

26 ianuarie 2026

De

Șofer din Alba, ,,amendat” de cetățeni: și-a parcat mașina în fața pubelelor de gunoi Un șofer din Alba a fost amendat de cetățeni după ce și-a parcat mașina în fața pubelelor de pe o stradă din oraș, astăzi, 26 ianuarie 2026.  Citește și: FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Săsciori, pe DN 67C: un autoturism […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Războiul zăpezii la Alba Iulia: În timp ce trotuarele sunt pline de gheață, în oraș se deszăpezesc parcurile

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

23 ianuarie 2026

De

Războiul zăpezii la Alba Iulia: În timp ce trotuarele sunt pline de gheață, în oraș se deszăpezesc parcurile La Alba Iulia continuă războiul cu zăpada, iar vineri, 23 ianuarie 2026, beneficiarii de ajutoare sociale au ieșit la deszăpezit parcurile, mai exact parcul din centrul orașului, din față la Pașapoarte. În același timp, albaiulienii continuă aventurile […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | „Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

22 ianuarie 2026

De

„Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță Gheața formată în urma ninsorilor abundente de pe drumurile și străzile din Alba Iulia provoacă neplăceri pentru o mulțime de locuitori.  Printre cei afectați se numără și părinții care își duc zilnic copiii la școală […]

Citește mai mult