FOTO-ȘTIREA TA | Stații de încărcare din Alba Iulia, transformate în parcare pentru BMW-uri: ,,Stau disciplinate. Oraș civilizat”
Stații de încărcare din Alba Iulia, transformate ilegal în parcare pentru BMW-uri: ,,Stau disciplinate. Oraș civilizat”
O poză care surprinde două mașini marca BMW care ocupă două stații de încărcare, de pe o stradă din Alba Iulia, au fost publicate pe o rețea de socializare.
Un utilizator a postat recent o imagine care surprinde două autoturisme, marca BMW, care ocupă neregulamentar stațiile de încărcare de pe o stradă din oraș. ,,BMW-uri „electrice” stau disciplinate la încărcat. Oraș civilizat”, a fost mesajul care însoțește poza.
În secțiunea de comentarii, oamenii și-au dat cu părerea despre marginea subiectului:
,,Acolo așa e mereu și dacă suni la locală dau din umeri”, a fost mesajul unui internaut.
,,Au încărcarea wireless, prin asfalt!”, a glumit un bărbat.
