FOTO ȘTIREA TA | Situație neplăcută pentru un șofer din Alba. Și-a găsit oglinda de la mașină ruptă într-o parcare: ,,Dacă nu mă cauți tu, o să te caute poliția pentru declarații”

De un eveniment rutier neplăcut a avut parte astăzi, 27 octombrie, un șofer din Alba atunci când și-a găsit mașina lovită în parcarea din Piața Consiliul Europei din Alba Iulia.

Mai exact, conducătorul auto a realizat că oglinda din partea stângă a mașinii este ruptă. Cel mai probabil, un șofer neatent este autorul faptei.

În încercarea de a prinde făptașul, bărbatul a publicat o postare, însoțită de o imagine, pe o rețea de socializare, în care anunță că a făcut plângere la poliție. El spune că în cazul în care persoana care a produs paguba nu îl contactează, oamenii legii îl vor găsi:

,,Cel care mi-ai lovit mașina astăzi în parcarea neasfaltată din Piața Consiliul Europei să știică deja este făcută plângerea la poliție. Urmează să fie luate camerele de vedere. Dacă nu mă cauți tu, o să te caut ei pentru declarații”, a scris bărbatul.

