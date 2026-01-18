FOTO ȘTIREA TA | Saci de gunoaie, lăsați lângă un tomberon pe o stradă din Alba Iulia: ,,Asta da educație”
Saci de gunoaie, lăsați lângă un tomberon pe o stradă din Alba Iulia: ,,Asta da educație”
Un gest care arată lipsa de civilizație a anumitor oameni a fost capturat, printr-o poză, de către o persoană pe o stradă din Alba Iulia, duminică, 18 ianuarie 2026.
Mai exact, o femeie a publicat, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, o fotografie care arată mai mulți saci de gunoi așezați lângă tomberonul de gunoi. Alături de poză, persoana a scris următorul text:
,,Au venit la biserică sau treceau prin zonă și s-au gândit că trebuie să-și arunce gunoiul menajer la tomberon dar din comoditate l-au lăsat lângă acest coș de gunoi chiar vizavi de Sf. Biserică din cartierul Maieri I. Asta da educație”, a scris o femeie pe o rețea de socializare.
Fotografia a strâns zeci de reacții și mai multe comentarii în doar câteva ore:
,,Este o vorbă mare: ești ceea ce lași în urma ta. Ăsta-i adevărul”, a scris o femeie.
,,Și tot firma de salubrizare e de vină că oamenii sunt needucați”, a spus un utilizator.
,,Rușine!Asta este civilizația la noi!”, a comentat altă persoană.
