Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Ploaia a făcut ravagii și la Sebeș: Un copac a căzut pe carosabil pe drumul spre Daia Română

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Ploaia a făcut ravagii și la Sebeș: Un copac a căzut pe carosabil pe drumul spre Daia Română

Fenomenele meteorologice au afectate mai multe zone din județul Alba, ieri, 2 iulie 2026. Printre acestea s-a numărat și un drum din Sebeș.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Mai exact, un copac a căzut pe carosabil,pe drumul spre Daia, în urma furtunii puternice.

Citește și: UPDATE FOTO | Circulația rutieră blocată pe DN 67C – Transalpina: Aluviuni pe carosabil în zona Barajului Tău

Reamintim că, circulația rutieră a fost blocată miercuri după-masa, în jurul orei 14.00, pe DN 67C – Transalpina, din cauza aluviunilor de pe carosabil, în zona Barajului Tău.

,,Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate în această după-amiază, respectiv a ploilor torențiale, circulația rutieră este blocată pe DN 67C, între km 108 și km 109, în zona Barajului Tău, din cauza aluviunilor depuse pe partea carosabilă.

La fața locului intervine Districtul Șugag din cadrul Secției Drumuri Naționale, cu utilajele și personalul necesar pentru îndepărtarea aluviunilor și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicațiile personalului aflat în teren și să manifeste prudență sporită până la finalizarea intervenției.”, au transmis reprezentanții Prefecturii Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | „Miroase a acru în casă”. Coșmarul trăit de locuitorii dintr-o zonă din Alba Iulia: Resturile lăsate în urmă de mașina de gunoi creează un miros insuportabil

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

1 iulie 2026

De

„Miroase a acru în casă”. Coșmarul trăit de locuitorii dintr-o zonă din Alba Iulia: Resturile lăsate în urmă de mașina de gunoi creează un miros insuportabil  Locuitorii dintr-o zonă a cartierului Ampoi 3 se confruntă cu o situație cel puțin neplăcută, fiind nevoiți să suporte un miros puternic, constant, cauzat de modul în care pubelele […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | „Hodină” pe saltele, în baltă: Ploaia torențială de la Alba Iulia le-a dat o idee ieșită din comun unor tineri

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

1 iulie 2026

De

FOTO-ȘTIREA TA | „Hodină” pe saltele, în baltă: Ploaia torențială de la Alba Iulia le-a dat o idee ieșită din comun unor tineri În parcarea din fața tribunei I a Stadionului „Cetate” din Alba Iulia s-au format bălți mari după ploaia abundentă din după amiaza zilei de marți, 1 iulie 2026. Doi tineri au fost […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Familie de 8-9 vulpi, filmată pe un câmp între Micești și Șard: ,,Ia uite la ele ce faine sunt”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

30 iunie 2026

De

Familie de 8-9 vulpi, filmată pe un câmp între Micești și Șard: ,,Ia uite la ele ce faine sunt” O familie de vulpi a fost surprinsă și filmată luni, 29 iunie 2026, pe un câmp la ieșire din Alba Iulia, spre Șard. Un cititor ziarulunirea.ro, aflat la muncă pe câmpul care se întinde la ieșire […]

Citește mai mult