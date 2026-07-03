FOTO ȘTIREA TA | Ploaia a făcut ravagii și la Sebeș: Un copac a căzut pe carosabil pe drumul spre Daia Română
Ploaia a făcut ravagii și la Sebeș: Un copac a căzut pe carosabil pe drumul spre Daia Română
Fenomenele meteorologice au afectate mai multe zone din județul Alba, ieri, 2 iulie 2026. Printre acestea s-a numărat și un drum din Sebeș.
Mai exact, un copac a căzut pe carosabil,pe drumul spre Daia, în urma furtunii puternice.
Citește și: UPDATE FOTO | Circulația rutieră blocată pe DN 67C – Transalpina: Aluviuni pe carosabil în zona Barajului Tău
Reamintim că, circulația rutieră a fost blocată miercuri după-masa, în jurul orei 14.00, pe DN 67C – Transalpina, din cauza aluviunilor de pe carosabil, în zona Barajului Tău.
,,Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate în această după-amiază, respectiv a ploilor torențiale, circulația rutieră este blocată pe DN 67C, între km 108 și km 109, în zona Barajului Tău, din cauza aluviunilor depuse pe partea carosabilă.
La fața locului intervine Districtul Șugag din cadrul Secției Drumuri Naționale, cu utilajele și personalul necesar pentru îndepărtarea aluviunilor și reluarea circulației în condiții de siguranță.
Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicațiile personalului aflat în teren și să manifeste prudență sporită până la finalizarea intervenției.”, au transmis reprezentanții Prefecturii Alba.
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