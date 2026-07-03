Ce se întâmplă dacă nu ai luat notă de trecere la Evaluarea Națională 2026. Ce opțiuni au elevii

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 pot schimba planurile multor elevi, mai ales dacă nota obținută este sub așteptări. Cei care nu au luat nota de trecere trebuie să știe că există în continuare variante pentru admiterea la liceu și continuarea studiilor.

Rezultatele Evaluării Naționale 2026 nu înseamnă doar note, ci și primul pas către admiterea la liceu. Pentru elevii care au obținut rezultate sub așteptări, există în continuare soluții pentru înscriere și continuarea parcursului școlar.

Deși mulți vorbesc despre „nota de trecere” la Evaluarea Națională, examenul de la finalul clasei a VIII-a nu funcționează pe principiul admis sau respins. Fiecare elev primește o medie, iar aceasta este folosită la admiterea în învățământul liceal. Cu alte cuvinte, chiar și un candidat care a obținut o medie sub 5 poate participa la repartizarea computerizată, dacă a susținut toate probele examenului.

Media de admitere la liceu este reprezentată exclusiv de media obținută la Evaluarea Națională, calculată ca media aritmetică a notelor de la probele susținute. Mediile din clasele V-VIII nu mai intră în calculul admiterii, însă pot fi folosite drept criteriu de departajare în situații speciale prevăzute de metodologie.

Elevii cu note sub 5 la Evaluarea Națională pot fi repartizați la liceu

În prezent, nu există o notă minimă de 5 pentru participarea la repartizarea computerizată. Elevii sunt repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcție de opțiunile completate și de locurile disponibile în licee. Astfel, un candidat cu o medie mică poate fi admis la un liceu unde ultima medie de admitere este mai redusă.

Specialiștii recomandă elevilor să completeze cât mai multe opțiuni în fișa de înscriere, în ordinea reală a preferințelor. O listă restrânsă de opțiuni poate crește riscul de a rămâne nerepartizat în prima etapă, chiar și atunci când media ar permite admiterea la alte unități de învățământ.

Ce opțiuni au elevii care au obținut note mici

Elevii cu rezultate mai slabe la Evaluarea Națională își pot continua studiile în licee teoretice, tehnologice sau vocaționale unde mediile de admitere sunt mai mici. De asemenea, în anul școlar 2026-2027, oferta liceelor tehnologice include și calificările profesionale, după integrarea fostei rute de școală profesională în învățământul liceal tehnologic.

În cazul în care un elev nu este repartizat în prima etapă, acesta poate participa la etapele următoare de admitere, organizate pentru ocuparea locurilor rămase disponibile.

Când nu poți participa la repartizarea computerizată

Situația este diferită pentru elevii care nu susțin toate probele Evaluării Naționale. Dacă un candidat lipsește de la una dintre probe sau nu i se poate calcula media finală, acesta nu poate participa la prima etapă a repartizării computerizate, deoarece nu are o medie de admitere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE