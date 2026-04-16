FOTO ȘTIREA TA | Parcuri de joacă din Alba Iulia, lăsate în stare de degradare: Bănci rupte și tobogane deteriorate. ,,Să fie montate camere de supraveghere"

Bogdan Ilea

Parcuri de joacă din Alba Iulia, lăsate în stare de degradare: Bănci rupte și tobogane deteriorate. ,,Să fie montate camere de supraveghere"

Mai multe parcuri de joacă din municipiul Alba Iulia se află într-o stare de degradare, după ce unele echipamente și bănci au fost distruse sau avariate de persoane care nu respectă regulile elementare de bun-simț.

Recent, o persoană anonimă a publicat, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat locuitorilor din Alba Iulia, o fotografie în care se poate observa o porțiune deteriorată a unui tobogan din parcul de joacă aflat lângă Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, fosta Școală nr. 6. Imaginea a fost însoțită de următorul mesaj:

„Nu de puține ori este deteriorat din cauza adolescenților care își bat joc de el… și este mare nevoie de bănci. Vin mămici și bunici care sunt nevoiți să stea în picioare din cauza unor locatari care au relații la poliție și la primărie și nu lasă băncile să fie puse în parc. Să fie montate camere de supraveghere!”. 

În secțiunea de comentarii, locuitorii au discutat pe marginea subiectului și au scos în evidență că nu doar parcul menționat anterior se află în această stare. Parcul de lângă Biserica Sfânta Ecaterina sau cel din Micești sunt doar două dintre locurile de joacă despre care locuitorii spun că ar avea nevoie de intervenția autorităților locale. 

Mai mult decât atât, aceștia se plâng și de mizeria lăsată de persoanele inresponsabile care frecventează aceste locuri.

,,Puneți camere de supraveghere și luați măsuri”, a fost sfatul scris de o femeie în secțiunea de comentarii.

