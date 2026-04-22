FOTO ȘTIREA TA | „Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea?”: Reacția constructorului și a administrației Alba Iulia după ce termenul inițial de finalizare a proiectului a fost depășit

„Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea?”: Reacția constructorului și a administrației Alba Iulia după ce termenul inițial de finalizare a proiectului a fost depășit

Investiția „Amenajare parc cu teren multisport și amenajare loc de joacă pentru copii cu dizabilități – cartier Recea, municipiul Alba Iulia” trebuia finalizată la data de 24 februarie 2026, potrivit panoului de șantier. Lucru care, din nefericire, nu s-a întâmplat.

La aproape două luni de la termenul prevăzut pentru finalizarea lucrărilor, proiectul nu este încă gata, iar locuitorii din cartierul Recea nu se pot bucura de noul spațiu. „Oare când pot să joc fotbal pe Bernabeul din Recea? După cum arată, e în paragină”, a spus unul dintre locuitori pentru ziarulunirea.ro.

„Proiectul, în momentul de față, nu este abandonat”

Dorin Urdă Luncan, director comercial la S.C. Adru Solution S.R.L., constructorul proiectului din cartierul Recea, a explicat pentru Ziarul Unirea principalele motive ale întârzierilor și de ce investiția nu a fost finalizată.

Sistarea lucrărilor din cauza vremii reci, dar și introducerea unui sistem de irigare care nu era prevăzut în proiectul inițial, sunt printre motivele invocate de constructor pentru întârzierea lucrărilor față de graficul stabilit:

„Proiectul, în momentul de față, nu este abandonat. Lucrările au fost sistate pe timp friguros, în perioada noiembrie – martie. Acum s-au reluat cu partea de împrejmuire la terenul de sport, iar pe componenta de peisagistică s-a propus introducerea și a unui sistem de irigare, care nu era prevăzut în proiectul inițial. Era prevăzută udarea prin vidanjare, însă sunt foarte multe plante care trebuie udate. În momentul acesta, așteptăm din partea proiectanților o planșă, un miniproiect de irigare, ca noi să putem merge mai departe cu aleile și cu partea noastră de lucrări de acolo”, a explicat Dorin Urdă Luncan, director comercial al S.C. Adru Solution S.R.L. pentru ziarulunirea.ro.

Potrivit constructorului, în această perioadă au fost reluate doar lucrările la terenul de sport, urmând ca în scurt timp să fie continuate și intervențiile la clădirea vestiarelor.

Probleme și întârzieri încă de la inceputul proiectului

Proiectul este împărțit în două componente principale: zona construită, care include vestiarele, și zona de parc cu amenajare peisagistică, ce presupune lucrări mai complexe, cu spații verzi și multe plante, conform directorului comercial S.C Adru Solution S.R.L.

Reprezentanții firmei susțin că termenul inițial de finalizare a fost afectat de mai mulți factori, printre care o problemă apărută la o magistrală de gaz în timpul săpăturilor pentru cablurile electrice destinate stâlpilor de iluminat:

,,Anul acesta nu am reluat lucrările pe partea de peisagistică, ci doar la partea de teren, iar în scurt timp vom relua lucrările și la clădire, la vestiare. Proiectul are două componente: partea de clădire, respectiv vestiarele, și partea de parc cu amenajare peisagistică, unde sunt implicate multe plante, terasamente și spațiu verde. A fost sistat pe timp friguros. Proiectul era până pe 24.02, dar s-a făcut o solicitare de prelungire, pentru că termenul de începere a fost decalat, după ce am avut o problemă cu o magistrală de gaz în momentul în care am făcut săpăturile pentru cablurile electrice aferente stâlpilor de iluminat din parc. După aceea a venit perioada rece și, dat fiind că zona este mai mlăștinoasă, nu s-a putut lucra”, a mai povestit directorul comercial.

Panâ când partea de introducere a sistemului de irigație în proiect este finalizată, constructorul spune că o să continue cu partea de teren de sport, vestiare și instalații sanitare.

,,Noi am solicitat Primăriei și o informare privind bugetul prevăzut pentru această lucrare”

Constructorul susține că își dorește finalizarea investiției până în vară, însă continuarea lucrărilor depinde și de fondurile alocate de Primăria Alba Iulia pentru acest an. Reprezentanții firmei au solicitat o informare oficială privind bugetul prevăzut pentru proiect.

În funcție de răspunsul administrației locale, constructorul spune că va stabili un plan de acțiune, astfel încât lucrările să poată fi încheiate:

,,Cu siguranță, noi ne dorim ca până în vară proiectul să fie finalizat. Aici mai există și aspectul finanțării din partea Primăriei, respectiv cât s-a prevăzut pentru acest an, având în vedere că am trecut în alt an bugetar. Cam așa stau lucrurile. Noi am solicitat Primăriei și o informare privind bugetul prevăzut pentru această lucrare, dacă este prevăzut integral sau parțial. Când ne vor informa ce anume au bugetat pentru acest proiect, noi vom face un plan de acțiune. Sper să fie prevăzut tot, astfel încât până în iunie, cel târziu iulie, să fie gata.”, a spus la final, Dorin Urdă Luncan, director comercial la S.C. Adru Solution S.R.L. pentru ziarulunirea.ro.

,,Lucrările se desfășoară conform graficului stabilit”

Administrația din Alba Iulia a explicat că lucrările se desfășoară conform graficului stabilit, acestea fiind sistate pe perioada sezonului rece, conform condițiilor contractuale. Totuși, poriectul ar urma să fie finalizat până la data de 15.06.2026, toată suma finalizării proiectului fiind introdusă în bugetul pentru anul 2026.

,,Contractul este în derulare, iar lucrările se desfășoară conform graficului stabilit, fără modificări de proiect. Lucrările au fost sistate în perioada 20.11.2025-14.03.2026, pe perioada sezonului rece, conform condițiilor contractuale. Toată suma necesară finalizării proiectului a fost introdusă în bugetul local al anului 2026, iar durata rămasă din contract, de la ordinul de reluare a lucrărilor, este de 3 luni, respectiv până la data de 15.06.2026″, a explicat administrația din Alba Iulia pentru ziarulunirea.ro.

