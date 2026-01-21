FOTO ȘTIREA TA | ,,Nu intervine nimeni”. Ghețuș pe pista de biciclete și trotuar pe o stradă din Alba Iulia

,,Nu intervine nimeni”. Ghețuș pe pista de biciclete și trotuar pe o stradă din Alba Iulia

O porțiune de drum din Alba Iulia reprezintă un real pericol pentru pietoni și bicicliști, din cauza gheții formate, care crește semnificativ riscul de accidente.

Mai exact, segmentul cuprins între Bazinul Olimpic și stația de autobuz din apropiere este acoperit de gheață, potrivit unui martor care a surprins în imagini starea acestuia.

„Este gheață pe pista de biciclete și pe cea destinată pietonilor. Nu intervine nimeni”, a relatat persoana pentru Ziarul Unirea.

În aceste condiții, cei care tranzitează zona sunt nevoiți să se deplaseze cu prudență sporită, pentru a evita alunecările și eventualele accidente.

Totodată, astfel de situații nu sunt izolate, mai multe porțiuni din municipiul Alba Iulia confruntându-se cu probleme similare. Mai exact, strada Păcii și strada Bibliotecii, care se intersectează la Biblioteca Batthyaneum, situată în Cetatea Alba Carolina, carosabilul este acoperit de gheață și creează probleme șoferilor.

