VIDEO ȘTIREA TA | „Patinoar" pentru mașini pe mai multe străzi din Cetatea Alba Iulia. Șoferii se luptă cu gheața de pe carosabil

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

„Patinoar” pentru mașini pe mai multe străzi din Cetatea Alba Iulia. Șoferii se luptă cu gheața de pe carosabil

Temperaturile scăzute și gerul continuă să își facă simțită prezența în județul Alba, dar și în alte zone din România. În aceste condiții, mai multe străzi din Alba Iulia se află într-o stare dificilă pentru trafic.

O astfel de situație este semnalată pe mai multe străzi, precum Strada Păcii și strada Bibliotecii, care se intersectează la Biblioteca Batthyaneum, situată în Cetatea Alba Carolina, unde carosabilul este acoperit de gheață și creează probleme șoferilor. Un participant la trafic a surprins, într-un videoclip, trimis redacției Ziarul Unirea, condițiile de drum, imaginile evidențiind dificultățile întâmpinate de conducătorii auto în zonă.

În acest context, șoferii sunt sfătuiți să manifeste o atenție sporită, întrucât temperaturile scăzute mențin riscul formării poleiului pe mai multe drumuri din județ. Potrivit meteorologilor ANM, gerul și vremea deosebit de rece vor persista în județul Alba până în data de 22 ianuarie.

Reamintim că, meteorologii ANM au prelungit codul galben de ger și vreme deosebit de rece, valabil și în județul Alba, până pe data de 22 ianuarie 2026. Fenomenele vizate sunt: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, au precizat meteorologii ANM.

