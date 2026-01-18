VIDEO ȘTIREA TA | „Patinoar” pentru mașini pe mai multe străzi din Cetatea Alba Iulia. Șoferii se luptă cu gheața de pe carosabil
„Patinoar” pentru mașini pe mai multe străzi din Cetatea Alba Iulia. Șoferii se luptă cu gheața de pe carosabil
Temperaturile scăzute și gerul continuă să își facă simțită prezența în județul Alba, dar și în alte zone din România. În aceste condiții, mai multe străzi din Alba Iulia se află într-o stare dificilă pentru trafic.
O astfel de situație este semnalată pe mai multe străzi, precum Strada Păcii și strada Bibliotecii, care se intersectează la Biblioteca Batthyaneum, situată în Cetatea Alba Carolina, unde carosabilul este acoperit de gheață și creează probleme șoferilor. Un participant la trafic a surprins, într-un videoclip, trimis redacției Ziarul Unirea, condițiile de drum, imaginile evidențiind dificultățile întâmpinate de conducătorii auto în zonă.
În acest context, șoferii sunt sfătuiți să manifeste o atenție sporită, întrucât temperaturile scăzute mențin riscul formării poleiului pe mai multe drumuri din județ. Potrivit meteorologilor ANM, gerul și vremea deosebit de rece vor persista în județul Alba până în data de 22 ianuarie.
Reamintim că, meteorologii ANM au prelungit codul galben de ger și vreme deosebit de rece, valabil și în județul Alba, până pe data de 22 ianuarie 2026. Fenomenele vizate sunt: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.
În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.
În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.
Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, au precizat meteorologii ANM.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Haos pe o stradă din Alba Iulia din cauza unui șofer nepăsător: ,,Dacă nu îți pasă de ceilalți oameni, lasă mașina acasă și mergi cu taxiul. Aviz părinților”
Haos pe o stradă din Alba Iulia din cauza unui șofer nepăsător: ,,Dacă nu îți pasă de ceilalți oameni, lasă mașina acasă și mergi cu taxiul. Aviz părinților” O dovadă de inconștiență și nepăsare față de ceilalți participanți la trafic a fost semnalată, în urmă cu puțin timp, pe o stradă din Alba Iulia, stârnind […]
VIDEO ȘTIREA TA | Haos pe drumul Blaj – Crăciunelul din cauza zăpezii. Mai multe mașini au ajuns în șanț: ,,Nu se circulă pe serpentine”
VIDEO ȘTIREA TA | Haos pe drumul Blaj – Crăciunelul din cauza zăpezii. Mai multe mașini au ajuns în șanț: ,,Nu se circulă pe serpentine” Ninsoarea începută în ultimele ore în mai multe zone din județul Alba le-a creat dificultăți atât șoferilor, cât și autorităților. În aceste condiții, pe un drum din județ, mai multe […]
FOTO ȘTIREA TA | Stație de încărcare din Alba Iulia, „protejatӑ” de zăpadă. Șoferii nu pot ajunge la ea din cauza stratului gros
Stație de încărcare din Alba Iulia, „protejată” de zăpadă. Șoferii nu pot ajunge la ea din cauza stratului gros Zăpada care a acoperit orașul în ultimele zile le-a creat dificultăți nu doar pietonilor și autorităților locale, nevoite să intervină pentru deszăpezirea străzilor, ci și șoferilor. Conducătorii auto care folosesc autoturisme electrice se confruntă cu situații […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte În ultimul...
FOTO | Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților
Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un...
Știrea Zilei
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La...
Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Bărbat din județul Alba, REȚINUT: Și-a bătut partenera din cauza geloziei și a consumului de alcool. S-a ales cu ordin...
Curier Județean
17 ianuarie 2026 | Zi de foc pentru salvatorii montani din România. S-a înregistrat cel mai mare număr de evenimente din acest sezon: 4 apeluri pentru Salvamont Alba
Zi de foc pentru salvatorii montani din România. S-a înregistrat cel mai mare număr de evenimente din acest sezon: 4...
Vârstnic din Cricău, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat soția cu moartea. Este cercetat de oamenii legii
Vârstnic din Cricău, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat soția cu moartea. Este cercetat de oamenii legii Un bărbat, de 65...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...