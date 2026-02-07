FOTO | ȘTIREA TA | „Noua formă de a prosti lumea”. Mașină cu numere de Alba, implicată într-o schemă de înșelătorie în Sibiu
„Noua formă de a prosti lumea”. Mașină cu numere de Alba, implicată într-o schemă de înșelătorie în Sibiu
O persoană din Sibiu a povestit, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din oraș, despre o modalitate de înșelăciune în care a fost implicat un autoturism înmatriculat în Alba Iulia.
La întoarcerea spre autoturism, aceasta a observat că situația din parcare se schimbase, două mașini apăruseră între timp, una parcată extrem de aproape de vehiculul său, iar cealaltă oprită în spate, cu avariile pornite.
Lângă mașină o aștepta un bărbat care a acuzat-o că l-ar fi lovit cu portiera, susținând că autoturismul său ar fi fost avariat. Deși parcarea era inițial goală, iar femeia era sigură că nu a produs niciun incident, bărbatul a insistat, indicând o presupusă urmă pe mașină.
Pentru a detensiona situația, aceasta s-a oferit să verifice avaria și chiar să ajute la rezolvarea problemei, precizând că lucrează în domeniul daunelor auto. În acel moment, atitudinea celor implicați s-a schimbat brusc. Persoana care a publicat avertismentul a relatat astfel:
,,Azi, în fața Băncii Transilvania, ora 18, parcarea goală. Parchez fix în fața bancomatului, pentru că erau goale toate locurile de parcare, și cobor.
Bancomatul îmi returnează de câteva ori 2 bancnote, în final scot alți bani din poșetă și înlocuiesc suma, finalizez depunerea și merg la mașină. Timp 5 min +/-.
Lângă mașină mă aștepta un tip, parcat deranjant de aproape de mașina mea, și în spatele mașinii, un altul, pe avarii, chiar dacă parcarea era goală.
– M-ați lovit, doamnă!
– Vai! Unde?
– Uite aici, ați trântit portiera și m-ați lovit.
– Hai să te ajut, că doar lucrez la daune. Unde?
Ia să văd, se vede vișiniu pe mașina ta?
După câteva compatimiri de: vai, săracul de tine, eu fac daune, te rezolv. Nu au mai vrut nimic.
Am făcut cu greu poze la locul faptei și la număr, că nu m-a lăsat să mai… constat.
N-au mai vrut nimic”, se arată în mesajul publicat.
