FOTO | ȘTIREA TA | „Noua formă de a prosti lumea". Mașină cu numere de Alba, implicată într-o schemă de înșelătorie în Sibiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

„Noua formă de a prosti lumea”. Mașină cu numere de Alba, implicată într-o schemă de înșelătorie în Sibiu

O persoană din Sibiu a povestit, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din oraș, despre o modalitate de înșelăciune în care a fost implicat un autoturism înmatriculat în Alba Iulia. 

La întoarcerea spre autoturism, aceasta a observat că situația din parcare se schimbase, două mașini apăruseră între timp, una parcată extrem de aproape de vehiculul său, iar cealaltă oprită în spate, cu avariile pornite.

Citește și: Bărbat din Șard, REȚINUT după ce ar fi vândut online un autoturism cu kilometrajul modificat. Pagubă de peste 8.000 de euro pentru albaiulianul înșelat

Lângă mașină o aștepta un bărbat care a acuzat-o că l-ar fi lovit cu portiera, susținând că autoturismul său ar fi fost avariat. Deși parcarea era inițial goală, iar femeia era sigură că nu a produs niciun incident, bărbatul a insistat, indicând o presupusă urmă pe mașină.

Pentru a detensiona situația, aceasta s-a oferit să verifice avaria și chiar să ajute la rezolvarea problemei, precizând că lucrează în domeniul daunelor auto. În acel moment, atitudinea celor implicați s-a schimbat brusc. Persoana care a publicat avertismentul a relatat astfel:

,,Azi, în fața Băncii Transilvania, ora 18, parcarea goală. Parchez fix în fața bancomatului, pentru că erau goale toate locurile de parcare, și cobor.

Bancomatul îmi returnează de câteva ori 2 bancnote, în final scot alți bani din poșetă și înlocuiesc suma, finalizez depunerea și merg la mașină. Timp 5 min +/-.

Lângă mașină mă aștepta un tip, parcat deranjant de aproape de mașina mea, și în spatele mașinii, un altul, pe avarii, chiar dacă parcarea era goală.

– M-ați lovit, doamnă!

– Vai! Unde?

– Uite aici, ați trântit portiera și m-ați lovit.

– Hai să te ajut, că doar lucrez la daune. Unde?

Ia să văd, se vede vișiniu pe mașina ta?

După câteva compatimiri de: vai, săracul de tine, eu fac daune, te rezolv. Nu au mai vrut nimic.

Am făcut cu greu poze la locul faptei și la număr, că nu m-a lăsat să mai… constat.

N-au mai vrut nimic”, se arată în mesajul publicat.

