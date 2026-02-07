Curier Județean

Bărbat din Șard, REȚINUT după ce ar fi vândut online un autoturism cu kilometrajul modificat. Pagubă de peste 8.000 de euro pentru albaiulianul înșelat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Bărbat din Șard, REȚINUT după ce ar fi vândut online un autoturism cu kilometrajul modificat. Pagubă de peste 8.000 de euro pentru albaiulianul înșelat

Un bărbat de 34 de ani din localitatea Șard, județul Alba, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos, fiind cercetat pentru înșelăciune, după ce ar fi vândut online un autoturism cu kilometrajul modificat, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 8.500 de euro.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 februarie 2026, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 37 de ani, din Alba Iulia, în urma unui anunț postat în mediul online, ar fi achiziționat un autoturism de la bărbatul de 34 de ani, acesta din urmă prezentând autoturismul ca fiind fără probleme tehnice, iar rulajul indicat de computerul de bord al acestuia fiind unul real.

Ulterior achiziției, persoana vătămată a constatat că a fost înșelat, din cauza faptului că numărul de kilometri al autoturismului este unul nereal.

Valoarea prejudiciului este de aproximativ 8.500 de euro.

La aceeași dată, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului de 34 de ani, ocazie cu care au fost identificate și ridicate documente și dispozitive tehnice necesare completării probatoriului, precum și suma de 1.350 de lei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

