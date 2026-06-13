FOTO ȘTIREA TA | „Living” sub copaci pe o stradă din Alba Iulia. Localnic, revoltat de deșeurile voluminoase din zonă: „Ușor, ușor cineva poate să trăiască acolo”

„Living” sub copaci pe o stradă din Alba Iulia. Localnic, revoltat de deșeurile voluminoase din zonă: „Ușor, ușor cineva poate să trăiască acolo”

O persoană anonimă a publicat, pe data de 11 iunie 2026, un mesaj în care vorbește despre problemele din zona Stărzii Goldiș din Alba Iulia, în spatele farmaciei Dr. Max.

Mai exact, aceasta vorbește despre cum arată zona după mașinile de la salubrizare au trecut deja, iar diferite obiecte de mobilier, de dimensiuni mai mari, au rămas neridicate. Persoana anonimă spune că o ușă defectă de pubelă, un fotoliu, o masă și un sertar au fost lăsate pe strada menționată anterior.

Astfel, persoana anonimă spune că ,,ușor, ușor cineva chiar poate să trăiască în zona acolo sub copaci, ca intr-un living.” Aceasta cere măsuri urgente din partea autorităților locale.

,,Ușor, ușor cineva chiar poate să trăiască în zona acolo sub copaci, ca intr-un living”

Textul integral publicat de persoana anonimă este următorul:

,,Deși este o zonă cu multe probleme, pare ca autoritățile locale o neglijează cu desăvârșire. Sunt absolut convins ca în toată Alba Iulia sunt zone de acest gen. După cum puteți observa în poze, așa arată zona după ce mașinile de la salubrizare au trecut astăzi deja de două ori. Deci practic e curat teoretic zici ca suntem în zona nouă, nu dau nume, țigănime.

Până nu de mult mai era leșinată o saltea de pat matrimonial care se ținea tare de stâlpul de iluminat, dar nu a stat mult decât vreo două săptămâni. Ușor, ușor cineva chiar poate să trăiască în zona acolo sub copaci, ca intr-un living.

După cum puteți observa avem așa:

Ușa defectă pubelă, leșinată și ea pe unul dintre pubele Fotoliu, pentru odihna oamenilor care cotrobăie în containerele deschise deși noi avem cartele pentru fiecare (nu le mai folosim de peste 3 ani) Masă – să își așterne lumea alimentele din gunoaie să facă o masă copioasă. Un sertar antifurt să își depoziteze lucrurile cât are de lucru prin zona. Trotuare neutilizabile.

Lăsând ironia la o parte, domnule Gabriel Plesa aceasta nu e Alba Iulia în care vreau să trăiesc și în care plătesc taxe. Cred ca e momentul ca autoritățile locale să o mai ia la pas din când în când, să mai constatați problemele reale a acestui oraș, eu nu vreau să trăiesc în gunoaie, să îmi las copilul să se joace în jurul lor, să parchez mașina în jurul lor, chiar să arunc gunoiul deja mi se pare o provocare.

Ca să nu mai zic ca zona de sub orice critică, toate trotuarele ocupate de mașini în zona cu indicator în care se ridică mașinile. Foarte periculos de circulat pe carosabil în zona, făcând slalom printre mașinile parcate. Ce așteptați? Să vă sunăm noi să rezolvăm aceste probleme? Ce anume așteptați? Sunt perfect de acord ca oamenii fac aceste gunoaie, total adevărat. Dar e treaba dumneavoastră ca administrație locală căruia îi plătesc taxe, să prevină, să amendeze, să ia măsuri, să protejeze ca cetățenii să trăiască cu adevărat bine, în curățenie și siguranță.

Semnat, un cetățean care vrea vrea mai mult de la orașul lui.”

,,Campanii unde oamenii pot duce gratuit deșeuri voluminoase”

Postarea a strâns mai multe reacții și comentarii din partea comunității, o parte dintre aceștia fiind de acord cu problemele expuse, în timp ce altă parte au un alt punct de vedere. Următorul comentariu, publicat de o femeie, merită menționat:

,,Ceea ce vedeți dumneavoastră în imagini sunt deșeuri voluminoase pentru care se organizează trimestrial campanii unde oamenii pot duce gratuit și mai mult decât atât există posibilitatea de a încheia contracte pentru aceste tipuri de deșeuri la birourile RER VEST contra cost iar firma le preia.”

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