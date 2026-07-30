FOTO | Lotul sportiv al ISU Alba, locul III la Etapa Zonală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: Clasamentul

Lotul sportiv al ISU Alba, locul III la Etapa Zonală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: Clasamentul

Lotul sportiv al ISU Alba a obținut locul al III-lea în clasamentul general al Etapei Zonale a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență.

La start s-au aliniat loturile reprezentative ale inspectoratelor pentru situații de urgență din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu și Brașov, care timp de 2 zile s-au „întrecut” în viteză, dexteritate, efort fizic și muncă în echipă, conform ISU Alba.

În cadrul competiției, probele au constat în „Ștafeta 4 x 100 metri”, „Pista cu obstacole pe 100 metri”, „Scara de fereastră” și „Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă”.

Ca urmare a probelor de concurs, rezultatele au fost urmatoarele:

Locul III – la clasamentul general.

La Clasamentul pe echipe:

locul 1 la proba – realizarea dispozitivului motopompă;

locul 3 la proba – scara de fereastră;

locul 3 la proba – pista cu obstacole;

locul 3 la proba – ştafeta 4×100.

La clasamentul individual:

Sld. Ivan Marius

locul 2 la proba – pista cu obstacole;

locul 2 la proba – duel.

Plt. Donea Gabriel

locul 3 la proba – scara de fereastră.

,,Transmitem sincere felicitări tuturor colegilor pentru munca depusă și pentru rezultatele excepționale. Le dorim succes în pregătire și să ne reprezinte cu cinste la toate competițiile la care participă.”, se arată în mesajul transmis de ISU Alba.

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