Accident rutier pe o stradă din Aiud: Impact între un autoturism și un motociclist

Accident rutier pe strada Ion Creangă din Aiud: Motociclist și autoturism, implicați într-un impact

Un accident rutier a avut loc pe strada Ion Creangă din municipiul Aiud, joi, 30 iulie 2026. Este vorba despre un impact între un motociclist și un autoturism.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Aiud, str Ion Creangă.

În accident sunt implicate un motociclist și un autoturism, fără persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

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