FOTO ȘTIREA TA | Un pisic portocaliu, îndrăgit de clienții și angajații framm’s din Alba Iulia, luat de persoane necunoscute: ,,Cineva l-a șterpelit din curte”. Apel pentru readucerea lui acasă

Un pisic portocaliu, îndrăgit de clienții și angajații framm’s din Alba Iulia, luat de persoane necunoscute: ,,Cineva l-a șterpelit din curte”. Apel pentru readucerea lui acasă

Un pisoi portocaliu care își făcuse „casă” în curtea localului framm’s din Alba Iulia a dispărut, iar reprezentanții localului spun că animalul ar fi fost luat de persoane necunoscute.

Pisica era îngrijită zilnic de angajații localului și devenise o prezență familiară atât pentru personal, cât și pentru clienții care îi treceau pragul.

Cei de la framm’s fac un apel către persoanele care au luat motanul să îl aducă înapoi, subliniind că acesta avea deja un loc unde era hrănit, îngrijit și iubit.

Dacă persoanele care au luat pisicul își doresc o felină, pot adopta una fără stăpân fie de pe străzile orașului, fie din zecile de anunțuri de pe rețelele de socializare, care au cu adevărat nevoie de o familie. Motănelul din curtea framm’s avea deja oameni care aveau grijă de el și îi ofereau tot ce îi trebuia.

Persoanele care dețin informații despre motan sau l-au văzut după dispariție pot lua legătura cu reprezentanții localului.

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